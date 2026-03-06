  • 06.03.2026, 17:04:03
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  • OTS0137

Lopatka an Kickl: „Wollen Sie tatsächlich Österreich an Russland ausliefern?“

Wien (OTS) - 

„Mit der Energiepolitik Herbert Kickls würde sich Österreich wieder in die Hand von Russland begeben“, stellt der ÖVP-EU-Delegationsleiter und Außenpolitiksprecher der Volkspartei, Reinhold Lopatka, klar und fügt hinzu: „Daher müssen wir als Österreich und Europa Schritt für Schritt unsere Energieautonomie stärken. Eine Auslieferung an Russland kann sicher nicht der Weg in die Zukunft sein. Die Bundesregierung unter Bundeskanzler Christian Stocker setzt hier die richtigen Akzente, nämlich in dem Ausmaß, in dem es notwendig ist, ein breit gestreutes Portfolio an Energielieferanten aufzustellen.“

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