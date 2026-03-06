Die Radio-Niederösterreich-Feuerwehr-Challenge: Voting-Phase startet

St. Pölten (OTS) -

Am 9. März 2026 geht es los! Radio Niederösterreich und die „Kronen Zeitung“ suchen die beliebtesten Feuerwehren Niederösterreichs. Ab 5.00 Uhr früh sind die ersten Videos der niederösterreichischen Feuerwehren auf noe.ORF.at zu finden. Damit startet auch das Voting, bei dem jeder und jede aufgerufen ist für den Favoriten zu stimmen. Wer bis Freitag, den 13. März, um 12.00 Uhr die meisten Stimmen sammelt, gewinnt das erste Feuerwehr-Fest-Paket im Wert von 10.000 Euro. Wer Wochensieger ist, erfährt man jeweils Samstagfrüh in „Guten Morgen Niederösterreich“ und in der Morgenausgabe der „Kronen Zeitung“.

ORF-Niederösterreich-Landesdirektor Alexander Hofer: „Die eingereichten Videos zeigen, wie gut der Teamgeist und die Einsatzbereitschaft bei Niederösterreichs Feuerwehren funktionieren. Aber auch wieviel Humor und Kreativität die Kameradinnen und Kameraden haben. In Kooperation mit der „Kronen Zeitung“ ist es uns gelungen eine tolle Aktion ins Leben zu rufen und vor allem jenen Menschen eine Bühne zu bieten, die sich tagtäglich für andere einsetzen. Vielen Dank an alle Feuerwehren, die mitgemacht haben und viel Glück.“

„Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini: „Die Feuerwehr ist wohl jene Institution, die in den allermeisten Lebenssituationen hilft. Ob es Schneebruch ist, Hochwasser, eine Katze vom Baum zu retten oder wirklich lebensbedrohliche Situationen wie ein Verkehrsunfall oder ein Brand: Die Feuerwehr ist da. Insofern kann man gar nicht genug dankbar sein für den Einsatz der Florianis zu jeder Zeit und diese Leistungen wollen wir vor den Vorhang holen.“

Das sind die Kandidaten der ersten Woche (9.-13.3.):

FF Atzenbrugg | FF Behamberg | FF Edlach | FF Eibenstein | FF Geras | FF Gerersdorf | FF Grafenberg | FF Hadersdorf am Kamp | FF Hainburg an der Donau | FF Hötzelsdorf | FF Kleinhadersdorf | FF Küb | FF Obritzberg | FF Peigarten | FF Petronell-Carnuntum | FF Prinzersdorf | FF Schwarzenau | FF Sitzendorf an der Schmida | FF Sooß | FF St. Georgen/Ybbsfelde | FF Tradigist | FF Traismauer-Stadt | FF Weinburg | FF Zwerndorf

In der zweiten Woche treten an (16.-20.3.):

FF Albrechtsberg | FF Albrechtsberg-Neubach | FF Groisbach | FF Groß-Enzersdorf | FF Laa an der Thaya | FF Leobersdorf | FF Maissau | FF Marchegg | FF Maria Enzersdorf | FF Markt Oed | FF Murstetten | FF Neuhaus | FF Palt | FF Perschling | FF Pettendorf | FF Prottes | FF Rutzendorf | FF Scheibbs | FF St. Leonhard am Forst | FF St. Pölten Stadt | FF Stuppach | FF Untermixnitz | FF Waldenstein | FF Ysper | FF Zarnsdorf

Und hier die Feuerwehren, die in der dritten Woche ins Rennen gehen (23.-27.3.):

FF Aspang | FF Berg | FF Biberbach | FF Ebergassing | FF Erpersdorf | FF Gänserndorf | FF Gars am Kamp | FF Groß Gerungs | FF Großharras | FF Haidershofen | FF Harmanschlag | FF Herzogbirbaum | FF Kopfstetten | FF Langenlois | FF Langenzersdorf | FF Loosdorf | FF Mank | FF St. Johann/Engstetten | FF St.Peter/Wechsel | FF Stattersdorf | FF Steinakirchen/Forst | FF Tautendorf | FF Thern | FF Wiesenfeld

Drei Wochen lang können Sie mitmachen und Ihre Stimme abgeben. Jede Woche wird eine Feuerwehr zum Wochensieger gekürt und gewinnt eines von drei Feuerwehrfestpaketen im Wert von jeweils 10.000 Euro: eine Radio-NÖ-Disco samt DJ, ein Präsentationspaket in der „Kronen Zeitung“ für die Feuerwehr und 5.000 Euro fürs Feuerwehrfest. Hier können Sie für Ihren Favoriten abstimmen: noe.ORF.at/feuerwehr und krone.at/feuerwehr.