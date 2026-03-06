SPÖ-Babler/Seltenheim gratulieren Eva-Maria Holzleitner zur eindrucksvollen Wiederwahl als SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren Eva-Maria Holzleitner, die heute, Freitag, bei der SPÖ-Bundesfrauenkonferenz mit 99 Prozent als SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende wiedergewählt wurde. „Wir gratulieren Evi Holzleitner herzlich zur eindrucksvollen Wiederwahl. Evi ist eine starke feministische Stimme für alle Frauen in diesem Land. Sowohl als Bundesfrauenvorsitzende als auch als Ministerin kämpft sie konsequent für die Rechte und Chancen von Frauen, für Gleichstellung und Gleichberechtigung. Ihr herausragendes Ergebnis ist eine starke Anerkennung ihrer hervorragenden Arbeit“, so Babler und Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Im ersten Regierungsjahr hat die SPÖ in der Regierung mit Frauenministerin Holzleitner bereits viele wichtige Verbesserungen für Frauen umsetzen können, darunter den Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen, um Frauen in Österreich ein sicheres Leben zu ermöglichen und Täter konsequent zur Verantwortung zu ziehen, sowie die Streichung der Umsatzsteuer auf Monatshygieneartikel und Verhütungsmittel. Heuer hat die Umsetzung der Lohntransparenz-Richtlinie Priorität, „um endlich gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit zu erreichen“, so Babler. „Diese Erfolge tragen Eva-Maria Holzleitners Handschrift und sind Ergebnis konsequenter feministischer Politik“, betonen Babler und Seltenheim, die der SPÖ-Frauenvorsitzenden „weiterhin so viel Kraft, Mut und Entschlossenheit“ wünschen. (Schluss) ff/bj/mb