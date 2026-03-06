  • 06.03.2026, 15:39:03
  • /
  • OTS0133

SPÖ-Babler/Seltenheim gratulieren Eva-Maria Holzleitner zur eindrucksvollen Wiederwahl als SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende

„Starke feministische Stimme für alle Frauen in diesem Land“

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren Eva-Maria Holzleitner, die heute, Freitag, bei der SPÖ-Bundesfrauenkonferenz mit 99 Prozent als SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende wiedergewählt wurde. „Wir gratulieren Evi Holzleitner herzlich zur eindrucksvollen Wiederwahl. Evi ist eine starke feministische Stimme für alle Frauen in diesem Land. Sowohl als Bundesfrauenvorsitzende als auch als Ministerin kämpft sie konsequent für die Rechte und Chancen von Frauen, für Gleichstellung und Gleichberechtigung. Ihr herausragendes Ergebnis ist eine starke Anerkennung ihrer hervorragenden Arbeit“, so Babler und Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Im ersten Regierungsjahr hat die SPÖ in der Regierung mit Frauenministerin Holzleitner bereits viele wichtige Verbesserungen für Frauen umsetzen können, darunter den Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen, um Frauen in Österreich ein sicheres Leben zu ermöglichen und Täter konsequent zur Verantwortung zu ziehen, sowie die Streichung der Umsatzsteuer auf Monatshygieneartikel und Verhütungsmittel. Heuer hat die Umsetzung der Lohntransparenz-Richtlinie Priorität, „um endlich gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit zu erreichen“, so Babler. „Diese Erfolge tragen Eva-Maria Holzleitners Handschrift und sind Ergebnis konsequenter feministischer Politik“, betonen Babler und Seltenheim, die der SPÖ-Frauenvorsitzenden „weiterhin so viel Kraft, Mut und Entschlossenheit“ wünschen. (Schluss) ff/bj/mb

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ Pressedienst

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright