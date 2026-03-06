  • 06.03.2026, 15:25:32
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SPÖ-Bundesfrauenkonferenz (5) – Eva-Maria Holzleitner mit 99 Prozent als SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende wiedergewählt

Holzleitner bedankt sich für das große Vertrauen: „Unfassbare Ehre und Auftrag, den ich wahr- und ernstnehme!“

Wien (OTS) - 

Eva-Maria Holzleitner ist heute, Freitag, bei der SPÖ-Bundesfrauenkonferenz mit 98,92 Prozent der Delegiertenstimmen als SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende bestätigt worden. Alle Mitglieder des SPÖ-Bundesfrauenvorstands wurden mit überwältigender Mehrheit gewählt. Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner bedankte sich „aus vollstem Herzen“ für das Wahlergebnis: „Dieses Wahlergebnis und euer großes Vertrauen ist eine unfassbare Ehre für mich – ich nehme diesen Auftrag wahr und ernst!“ Zu den Delegierten sagte die Frauenvorsitzende: „Ihr füllt den Saal mit Mut und Engagement – und das Wahlergebnis ist auch eures! Denn die Frauenorganisation funktioniert nur mit euch allen gemeinsam!“ **** (Schluss) bj/ls

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