151 Goldmedaillen auf der AB HOF Messe in Wieselburg für „So schmeckt Niederösterreich“-Partnerbetriebe

St. Pölten (OTS) -

Ab heute, Freitag, bis Montag, 9. März, öffnet die AB HOF-Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarktung in Wieselburg wieder ihre Tore. Heuer feiern zudem die Produktprämierungen ihr 30. Jubiläum. Diese stehen seit drei Jahrzehnten für Qualität, Regionalität sowie österreichische Genusskultur und machen die kontinuierlich hochwertige Verarbeitung der heimischen Produzentinnen und Produzenten sichtbar. Die AB HOF umfasst insgesamt acht Produktprämierungen: Das goldene Stamperl, Die goldene Birne, Speck-Kaiser, Brot-Kaiser, Öl-Kaiser, Das goldene Blunz’nkranzl, Pasta-Kaiser und Fisch-Kaiser.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf betonte bei den Prämierungen: „Unsere bäuerlichen Betriebe sind extrem wichtig für die Versorgungssicherheit, gerade in unsicheren Zeiten. Der Handel stellt zwar Regale auf, aber die Bauern füllen sie. Und bei jedem dritten Betrieb in Niederösterreich kann man mittlerweile auch direkt ab Hof einkaufen und ist damit gar nicht mehr abhängig von unsicheren Lieferketten. Mit der AB HOF Messe wird diese Möglichkeit noch weiter gestärkt. Für die Konsumenten gilt daher: Wer regional kauft, handelt aus Liebe zum Land und ist dazu noch in sicheren Händen.“

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig unterstrich: „Die Ab-Hof Messe zeigt eindrucksvoll, wie erfolgreich unsere bäuerlichen Familienbetriebe Tradition und Innovation leben. Besonders beeindruckend ist die Vielfalt an hochwertigen Produkten, das handwerkliche Können und die große Leidenschaft unserer Bäuerinnen und Bauern. Jahr für Jahr beweisen sie: Qualität ist unsere Erfolgsstrategie. Genau diesen Weg wollen wir auch in Zukunft konsequent weiter gehen und Diversifizierung weiterhin stärken.“

Insgesamt wurden 3.834 Produkte von 964 Teilnehmern zur Bewertung eingereicht. Der Auszeichnungserfolg unter den „So schmeckt Niederösterreich“-Partnerbetrieben kann sich sehen lassen: 151 Goldmedaillen gingen an 60 “So schmeckt Niederösterreich”-Partnerbetriebe. Unter den 151 Goldmedaillen wurden 20 Siegerprodukte prämiert und erhielten somit die höchste Auszeichnung „Kaiser“.

Die höchste Auszeichnung auf der AB HOF Messe ist „Der Produzent des Jahres“, der österreichweit verliehen wird. Hier gibt es einen Gewinner aus dem Waldviertel, nämlich die Destillerie Weidenauer aus Kottes. Weidenauer garantiert höchste Qualität und absolute Reinheit mit der Verarbeitung von handverlesener Rohware und deren sorgfältiger Aufbereitung. Da in der Region die Forstwirtschaft einen dominierenden Betriebszweig darstellt, ist die Befeuerung mit Holz für die Destillerie selbstverständlich. Die Handschrift des Brenners kommt in jedem Destillat zur Geltung. Die Freude am Experimentieren, mit und von der Natur zu leben, das sind wohl die Geheimnisse der Edelbranderzeugung. Mehr Infos unter: www.weidenauer.at

Elisabeth Harreiter, Leiterin der Initiative „So schmeckt Niederösterreich“, gratuliert den Gewinnern: „Ich freue mich über die vielen Einreichungen aus Niederösterreich. ,So schmeckt Niederösterreich´-Partnerbetriebe konnten in jeder Kategorie überzeugen und Siegerprodukte bzw. ,Kaiser´ mit nach Hause nehmen. Ich gratuliere allen prämierten Betrieben herzlich.“

Die Auszeichnungen stellen nicht nur eine Vermarktungshilfe für die Produzentinnen und Produzenten dar, sondern auch einen Anreiz für die fortlaufende Qualitätssteigerung. Alle Goldmedaillen der „So schmeckt Niederösterreich“-Partnerbetriebe, sowie die dazugehörigen Produktkategorien, sind unter www.soschmecktnoe.at/produktpraemierungen ersichtlich.

Öffnungszeiten der Messe

im Fachteil der Ausstellung (Halle 3 bis Halle 9):

Freitag bis Montag 09:00 bis 17:00 Uhr

im Konsumententeil der Ausstellung (Halle 10 bis Halle 11)

Freitag und Sonntag 09:00 bis 18:00 Uhr

Samstag (Steirerabend) 09:00 bis 24:00 Uhr (Halle 11) bzw. 09:00 bis 22:00 Uhr (Halle 10)

Montag 09:00 bis 17:00 Uhr

Nähere Informationen zu „So schmeckt Niederösterreich“ und zu regionalen, saisonalen Lebensmitteln online auf www.soschmecktnoe.at

Für weitere Rückfragen: Stefan Kaiser, Kommunikationsleitung Dorf- & Stadterneuerung, Tel.: 0676 836 88 569, www.dorf-stadterneuerung.at