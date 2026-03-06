  • 06.03.2026, 14:00:34
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  • OTS0124

GRÜNE — TERMINE

Von 7. bis 15. März

Wien (OTS) - 


Samstag, 07. März:
14:45 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler nimmt an der Frauentags-Demonstration in Graz teil und steht gemeinsam mit der Klubobfrau des Landtagsklubs und Landessprecherin Sandra Krautwaschl sowie Vizebürgermeisterin Judith Schwentner für ein kurzes Medienstatement zur Verfügung.
Ort: Hauptbahnhof Graz, Europaplatz (Abgang zu den Straßenbahnhaltestellen), 8020 Graz

Montag, 09. März:
14:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt an der 5 Minuten #Stillgelegt Aktion in Wien teil.
Ort: Vorplatz des Parlaments, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien

Dienstag, 10. März:
18:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Alma Zadić nimmt an der Podiumsdiskussion im Rahmen der Frauenpreisverleihung „Magareta“ teil.
Ort: Amtshaus Margareten, Schönbrunner Straße 54, 1050 Wien

Sonntag, 15. März:
11:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler nimmt an der Frauentags Matinee der Grünen Brunn am Gebirge teil.
Ort: Bruno Festsaal, Veranstaltungszentrum Bruno, Franz-Weiss-Platz 7, 2345 Brunn am Gebirge

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