Andreas Vitásek und Nina Horowitz bei „Willkommen Österreich“

Wien (OTS) -

Stermann und Grissemann eröffnen am 10. März 2026 wieder „DIE.NACHT“ (ab 22.00 Uhr in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON) und begrüßen diesmal bei „Willkommen Österreich“ (22.00 Uhr) Andreas Vitásek und Nina Horowitz. In der 670. Ausgabe freuen sich die „Willkommen-Österreich“-Hosts auf den legendären Kabarettisten, der anlässlich seines 70. Geburtstags und samt kabarettistischem Best-of-Programm in den Marx Palast kommt, bevor Nina Horowitz mit den beiden über die Kultsendung „Liebesg'schichten und Heiratssachen“, ihren neuen Podcast und natürlich über die große Liebe spricht. Hosea Ratschiller heißt in der Roten Bar Caroline Athanasiadis, Didi Sommer, Evelin Pichler und Felix Kramer anschließend zu einer neuen „Pratersterne“-Ausgabe (23.00 Uhr) willkommen. „Der Professor und der Wolf“ widmen sich um 23.30 Uhr dem U-Ausschuss, bevor in der vierten Folge von „Liebesg’schichten und Heiratssachen – Der Podcast“ (0.15 Uhr) Narzissmus-Experte Pablo Hagemeyer zu Gast bei Nina Horowitz’ zweiten Auftritt an diesem Abend ist.

„DIE.NACHT“ am 10. März im Überblick

Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann (um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Schon lange zählt Andreas Vitásek zu den unbestrittenen Kabarettlegenden des Landes. In seinem Solokabarett „Spätlese“ blickt der satirische Einzelgänger auf die aktuellen Themen unserer Zeit und spricht über die Pandemie, künstliche Intelligenz und natürliche Blödheit. Im Rabenhof Theater brilliert der Kabarettist und Schauspieler in der Kultrolle „Der Herr Karl“ und ist seit 2023 auch Intendant des Kultur Sommer Güssing. Nach 70 Jahren auf der Welt und 45 Jahren auf der Bühne macht es sich der gebürtige Wiener wie es ihm gefällt und mischt im passend betitelten Jubiläumsprogramm „Wie es mir gefällt“ Altbekanntes mit neuem Material, improvisiert Theaterszenen und liest noch nie gespielte Texte. Im Gespräch mit Stermann und Grissemann geht es um seinen runden Geburtstag, einzigartige Auftritte und persönliche Highlights der Kabarettlegende.

Vor sechs Jahren übernahm Nina Horowitz die legendäre ORF-Sendung „Liebesg'schichten und Heiratssachen“ und trat ein großes Erbe an. Heute wird sie selbst von Nadja Bernhard als „Verkupplerin des Landes“ bezeichnet. Im neuen Podcast „Liebesg'schichten und Heiratssachen – Der Podcast“ plaudert Horowitz mit Prominenten in persönlichen und tiefgehenden Podcast-Gesprächen über große Gefühle. Zu welchen Liebesgeständnissen die ORF-Journalistin und Moderatorin Stermann & Grissemann bewegen kann und was ihr eigenes Herz höher schlagen lässt, verrät sie im „Willkommen Österreich“-Studio.

„Pratersterne – Rote Bar“ (um 23.00 Uhr in ORF 1 und bereits 24 Stunden vorher auf ORF ON)

Mitten im Zentrum Wiens rollt Hosea Ratschiller unter Stuckdecken und zwischen Marmorsäulen den neuen und etablierten Vertreterinnen und Vertretern der österreichischen Kabarettszene den roten Teppich aus und öffnet die Türen der Roten Bar im Volkstheater. Es wird gelacht, gelästert, musiziert und angestoßen. Und über das gelacht, was uns Angst macht. Es sind goldene Zeiten für schwarzen Humor. Diesmal mit Caroline Athanasiadis, Didi Sommer, Evelin Pichler und Felix Kramer.

Der Professor und der Wolf: Der U-Ausschuss – Kontrolle oder Tribunal? (um 23.30 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Ein mächtiger Beamter stirbt nachts in der Donau. Ein Handy wird mit dem Bunsenbrenner vernichtet. Und das Parlament setzt einen Untersuchungsausschuss ein. Aber was kann der überhaupt herausfinden – und was nicht? Wozu gibt es Untersuchungsausschüsse, wie funktionieren sie und was haben sie in den vergangenen Jahrzehnten tatsächlich gebracht? Peter Filzmaier und Armin Wolf über Österreichs schärfstes parlamentarisches Kontrollinstrument und seine Grenzen.