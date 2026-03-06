  • 06.03.2026, 13:30:35
  • /
  • OTS0119

Neuer Maßstab für KI-Sicherheit: SGS zertifiziert weltweit erstes Halbleiterprodukt nach ISO

PAS 8800 (FOTO)

SGS zertifiziert erstmals ein Halbleiterprodukt nach ISO/PAS 8800 und setzt damit einen neuen Standard für KI-Sicherheit in Hardware. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/53817 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Hamburg (OTS) - 

SGS, das weltweit führende Unternehmen für Prüfung, Inspektion und Zertifizierung, hat das erste Halbleiterprodukt nach der neuen Norm ISO/PAS 8800 für KI-Sicherheit erfolgreich zertifiziert.

Norm erstmals auf Komponentenebene angewendet

Mit dieser Zertifizierung setzt SGS einen wichtigen Meilenstein: Erstmals wurde ISO/PAS 8800 auf Komponentenebene angewendet. Bislang kam die Norm überwiegend für komplette KI-Systeme oder KI-Modelle zum Einsatz. Die Bewertung einer sicherheitsrelevanten Hardwarekomponente zeigt, dass KI-Sicherheitsanforderungen zunehmend tief in die Halbleiterarchitektur integriert werden müssen.

Bedeutung für funktionale Sicherheit und KI-Vertrauenswürdigkeit

Zertifiziert wurde MACsec von Synopsys, ein Sicherheitsmodul für Ethernet-IP, das die Datenübertragung in KI-basierten Systemen - etwa im autonomen Fahren - verschlüsselt, entschlüsselt und authentifiziert.

"Die Zertifizierung einzelner IP-Module ist ein entscheidender Schritt, um KI-fähige Systeme robuster und vertrauenswürdiger zu machen", sagt Liu Min, Produktmanager für funktionale Sicherheit in der Halbleiterbranche bei SGS. "Fehler auf Komponentenebene dürfen keine Auswirkungen auf sicherheitskritische KI-Entscheidungen haben. Die Anwendung von ISO/PAS 8800 auf Produkte wie MACsec stellt sicher, dass diese Anforderungen frühzeitig in der Hardware umgesetzt werden."

Signalwirkung für Halbleiter- und Automotive-Branche

Für Branchen wie autonomes Fahren, Halbleiterentwicklung und funktionale Sicherheit sendet die Zertifizierung ein wichtiges Signal: Hardwarehersteller können ihre Bauteile künftig nach international anerkannten KI-Sicherheitsstandards prüfen lassen - und damit einen zentralen Beitrag zur Resilienz komplexer KI-Systeme leisten.

Rückfragen & Kontakt

SGS Holding Deutschland B.V. & Co. KG
Heidenkampsweg 99
D-20097 Hamburg

E-Mail: [email protected]
www.sgsgroup.de/presse

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von SGS zertifiziert erstmals ein Halbleiterprodukt nach ISO/PAS 8800 und setzt damit einen neuen Standard für KI-Sicherheit in Hardware. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/53817 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. [Bild, 1.14MB]

SGS Germany GmbH

Rückfragen & Kontakt

SGS Holding Deutschland B.V. & Co. KG
Heidenkampsweg 99
D-20097 Hamburg

E-Mail: [email protected]
www.sgsgroup.de/presse

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright