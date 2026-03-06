Niederösterreichs Sportjahr 2026 bringt wieder nationale und internationale Highlights am laufenden Band

St. Pölten (OTS) -

„Niederösterreich präsentiert sich auch heuer wieder als echtes Sportland und attraktiver Gastgeber. Neben zahlreichen Gelegenheiten, um mit unseren blau-gelben Top-Athleten vor den Bildschirmen mitzufiebern, bringen hochkarätige Veranstaltungen den internationalen Spitzensport auch direkt in unsere schöne Heimat und sorgen für ein starkes Programm für alle Sportbegeisterten“, kündigt Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer an.

Den Auftakt im Veranstaltungsreigen bilden die Tischtennis-Staatsmeisterschaften am 21. und 22. März in Horn. Nur eine Woche später geht es bei der 34. Internationalen KTM Kamptal Mountainbike-Trophy am 28. und 29. März rauf aufs Bike und rein ins Gelände. Und der Radsport bleibt im Fokus: Beim Race Around Niederösterreich am 15. und 16. Mai mit Start in Weitra werden Ausdauer und Durchhaltevermögen auf eine harte Probe gestellt, ehe von 22. bis 25. Mai bei der SPORTLAND Niederösterreich womens|kids tour der Radsport-Nachwuchs und die Elite der Damen in die Pedale treten.

Auch die Landeshauptstadt wird 2026 wieder zur sportlichen Hochburg. Bei der Triathlon Challenge St. Pölten am 31. Mai sind beim Schwimmen, Radfahren und Laufen echte Allrounder-Qualitäten gefragt.

Am 4. Juni versammelt sich die internationale Leichtathletik-Elite beim Liese Prokop Memorial im SPORTZENTRUM Niederösterreich. Und wer danach noch nicht genug hat, kann sich beim Spartan Race von 19. bis 21. Juni durch Hindernisse, Schlamm und persönliche Grenzen kämpfen.

Im Juli wird dann wieder kräftig in die Pedale getreten: Am 12. Juli gastiert die Tour of Austria in Niederösterreich. Am gleichen Tag lockt der Wachau Radmarathon Radsportler aus aller Welt in die malerische Wachau.

Auch Tennisfans kommen voll auf ihre Kosten: Bei den Ladies Open Amstetten von 19. bis 26. Juli – heuer erstmals als WTA-100-Turnier – gibt es hochklassigen Damen-Tennissport.

Und wer lieber in luftige Höhen geht, sollte sich den Europacup und Jugend-Europacup im Speedklettern am 1. und 2. August in St. Pölten nicht entgehen lassen.

Im September steht mit dem ATP Challenger Tulln (7. bis 13. September) ein weiteres hochkarätiges internationales Tennisturnier in Niederösterreich auf dem Programm. Zudem feiert am 11. September die SPORTLAND Niederösterreich Team Challenge ihr zehnjähriges Jubiläum. Dabei treten Sponsoren und Partner des Sports in den Disziplinen Golf, Tennis und Mehrkampf gegeneinander an und sammeln im freundschaftlichen Wettbewerb finanzielle Mittel für den niederösterreichischen Sportnachwuchs.

Ebenfalls im September schnüren alle Laufbegeisterten ihre Schuhe: Beim Vision Run am 3. September und dem Frauenlauf am 6. September sowie beim traditionsreichen Wachaumarathon am 13. September rückt der Laufsport in den Mittelpunkt.

Die Pferdemesse „Apropos Pferd“ darf im heimischen Sportkalender auch nicht fehlen. Der Dauerbrenner lädt von 1. bis 4. Oktober bereits seit über 30 Jahren Pferdefreunde jeden Alters nach Wiener Neustadt.

Den glanzvollen Schlusspunkt setzt schließlich die Sportlounge Niederösterreich am 19. Oktober, bei der zum 50. Mal die niederösterreichischen Sportler des Jahres gewählt werden.

„All diese Veranstaltungen zeigen, welchen Stellenwert der Sport in Niederösterreich hat. Als Motor für Gemeinschaft, Gesundheit und Wertschöpfung. Wir freuen uns auf ein Jahr voller Emotionen, Spitzenleistungen und sportlicher Erfolgsgeschichten“, so Landbauer abschließend.

Alle Informationen online auf www.sportlandnoe.at/niederoesterreichs-sportjahr-2026-bringt-wieder-zahlreiche-highlights/

Weitere Rückfragen an Sportland Niederösterreich, Patrick Pfaller, MA, Telefon +43 2742 9000 19876 oder +43 676 812 19876, E-Mail [email protected]