„Sound@V“ 2026: Jetzt bewerben für den Musikpreis des ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Ab Montag, dem 9. März 2026, heißt es wieder Bühne frei für Vorarlbergs Musikszene: Mit dem Musikpreis „Sound@V“ holt der ORF Vorarlberg die spannendsten heimischen Acts vor den Vorhang. „Sound@V“ ist der große Musik-Award des ORF Vorarlberg, bei dem regionale Bands und Soloacts ihre eigenen Songs ins Rennen schicken. Sie haben die Chance auf ein beachtliches Preisgeld, die begehrte Trophäe und eine große mediale Bühne. Insgesamt warten 25.000 Euro Gewinn in den vier Kategorien Pop/Rock, Open Pool, Alternative/Singer-Songwriter und Newcomer.

Anmeldung einfach und kostenlos auf vorarlberg.ORF.at

Teilnehmen können Vorarlberger Bands und Soloacts ausschließlich unter https://vorarlberg.ORF.at. Einreichungen sind bis 3. Mai 2026 möglich. Die Anmeldung für den „Sound@V“ ist kostenlos.

Mitmachen können alle Musikerinnen und Musiker, die in Vorarlberg geboren sind und/oder seit mehr als drei Jahren in Vorarlberg leben. Bands müssen zumindest ein Mitglied haben, das in Vorarlberg geboren wurde und/oder seit mehr als drei Jahren in Vorarlberg lebt. Es gibt kein Alterslimit. Die künstlerische Darbietung muss den vier Hauptkategorien zuordenbar sein. Mitmachen können ausschließlich Gruppen oder Soloacts, deren Performance überwiegend aus Eigenkompositionen besteht. Die eingereichten Titel dürfen vor maximal drei Jahren komponiert oder veröffentlicht worden sein. Die Siegerinnen und Sieger aus dem Jahr 2025 können heuer nicht antreten.

Internationale Jury und große Award-Show

Wer beim „Sound@V“ gewinnt, entscheidet eine international besetzte Fachjury gemeinsam mit den Ergebnissen aus dem Online-Voting auf https://vorarlberg.ORF.at. Bei der großen Award-Show am 10. Juli im Rahmen des „Poolbar Festivals“ in Feldkirch werden die Preisträgerinnen und Preisträger ausgezeichnet.

„Sound@V“ mit starken Partnern

Der Musikpreis „Sound@V“ des ORF Vorarlberg wird gemeinsam mit dem Zukunftsprogramm „Chancenreicher Lebensraum Vorarlberg“, der „NEUE am Sonntag“, dem „Poolbar Festival“ und den VKW durchgeführt. Zum Preisgeld von 20.000 Euro steuert die AKM/aume zusätzlich 5.000 Euro für die Kategorie „Newcomer“ bei.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „‚Sound@V‘ ist die Bühne für Vorarlbergs kreative und äußerst vielfältige Musikszene! Jahr für Jahr beweisen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie viele Talente Vorarlberg hat. 2026 wird da keine Ausnahme sein. Ich bin gespannt, welche neuen Stimmen und Sounds wir entdecken dürfen.“

Joachim Mangard, Chefredakteur „NEUE“: „Es ist jedes Jahr aufs Neue wunderschön zu sehen, wie vielfältig und facettenreich die heimische Musikszene ist. Umso mehr freuen wir uns, Partner des ‚Sound@V‘ zu sein, regionalen Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform zu bieten und ihnen Gehör zu verschaffen. Auch was die Qualität der Darbietungen betrifft, braucht sich das Format in keinster Weise zu verstecken. Im Gegenteil: Die ‚Sound@V‘-Award-Show in Feldkirch zählt mit zum Besten, was das Poolbar Festival zu bieten hat!“

Herwig Bauer, Geschäftsführer „Poolbar Festival“: „Wer beim ‚Sound@V‘ nominiert wird oder gar gewinnt, hat bei Bookern und der Musikindustrie generell schon mal einen Fuß in der Tür. Und wer eintreten will, sollte dann auch zur Award-Show beim Poolbar Festival am 10. Juli kommen. Der erste Drink für alle Einreichenden geht aufs Haus.“

Andreas Neuhauser, Kommunikationschef „illwerke vkw“: „Der ‚Sound@V‘ zeigt eindrucksvoll, wie viel Kreativität und musikalisches Talent in Vorarlberg steckt. Der Wettbewerb bietet Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne, ihre eigenen Songs einem breiten Publikum zu präsentieren. Genau solche Initiativen stärken die regionale Kulturszene. Als Partner freuen wir uns sehr, dieses Engagement zu unterstützen.“

Alexander Kappaurer, Leiter Zukunftsprogramm „Marke Vorarlberg“: „Vorarlberg bietet Raum für kreative Entfaltung, und der Musikpreis ‚Sound@V‘ ist der beste Beweis dafür. Hier treffen Talent, Leidenschaft und Chancen aufeinander – eine perfekte Kombination für alle, die mit ihrer Musik durchstarten wollen!“