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AVISO: Pressekonferenz „Präsentation: Ergebnisse der ersten 3 Jahre iKMPlus an Österreichs Volksschulen“
Mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Robert Klinglmair, Direktor des IQS
Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Robert Klinglmair, Direktor des Instituts des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS), stellen die Ergebnisse aus 3 Jahren iKMPlus für Österreichs Volksschulen vor. Der erste Bundesergebnisbericht fasst die Ergebnisse des 1. Erhebungszyklus (2023-2025) der individuellen Kompetenzmessung PLUS für die 4. Schulstufe auf Österreich- und Bundeslandebene zusammen. Er gibt Aufschluss darüber, wie gut Österreichs Schülerinnen und Schüler am Ende der Volksschule die Bildungsstandards erreichen.
Für die Teilnahme bitten wir um Anmeldung unter [email protected]
„Präsentation: Ergebnisse der ersten 3 Jahre iKMPlus an Österreichs Volksschulen“
mit Bildungsdirektor Christoph Wiederkehr und Robert Klinglmair, Direktor des IQS
Datum: 10.03.2026, 11:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Bildungsministerium, Saal Wellenstein
Wasagasse 2
1090 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
BMB
Susanne Leiter
Pressesprecherin
Telefon: +43 1 53120-5006
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmb.gv.at
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