AVISO: Pressekonferenz „Präsentation: Ergebnisse der ersten 3 Jahre iKMPlus an Österreichs Volksschulen“

Wien (OTS) -

Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Robert Klinglmair, Direktor des Instituts des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS), stellen die Ergebnisse aus 3 Jahren iKMPlus für Österreichs Volksschulen vor. Der erste Bundesergebnisbericht fasst die Ergebnisse des 1. Erhebungszyklus (2023-2025) der individuellen Kompetenzmessung PLUS für die 4. Schulstufe auf Österreich- und Bundeslandebene zusammen. Er gibt Aufschluss darüber, wie gut Österreichs Schülerinnen und Schüler am Ende der Volksschule die Bildungsstandards erreichen.

Für die Teilnahme bitten wir um Anmeldung unter [email protected]

„Präsentation: Ergebnisse der ersten 3 Jahre iKMPlus an Österreichs Volksschulen“

mit Bildungsdirektor Christoph Wiederkehr und Robert Klinglmair, Direktor des IQS

Datum: 10.03.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bildungsministerium, Saal Wellenstein

Wasagasse 2

1090 Wien

Österreich