  • 06.03.2026, 12:33:32
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AVISO: Pressekonferenz „Präsentation: Ergebnisse der ersten 3 Jahre iKMPlus an Österreichs Volksschulen“

Mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Robert Klinglmair, Direktor des IQS

Wien (OTS) - 

Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Robert Klinglmair, Direktor des Instituts des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS), stellen die Ergebnisse aus 3 Jahren iKMPlus für Österreichs Volksschulen vor. Der erste Bundesergebnisbericht fasst die Ergebnisse des 1. Erhebungszyklus (2023-2025) der individuellen Kompetenzmessung PLUS für die 4. Schulstufe auf Österreich- und Bundeslandebene zusammen. Er gibt Aufschluss darüber, wie gut Österreichs Schülerinnen und Schüler am Ende der Volksschule die Bildungsstandards erreichen.

Für die Teilnahme bitten wir um Anmeldung unter [email protected]

„Präsentation: Ergebnisse der ersten 3 Jahre iKMPlus an Österreichs Volksschulen“

mit Bildungsdirektor Christoph Wiederkehr und Robert Klinglmair, Direktor des IQS

Datum: 10.03.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bildungsministerium, Saal Wellenstein
Wasagasse 2
1090 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

BMB

Susanne Leiter
Pressesprecherin
Telefon: +43 1 53120-5006
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmb.gv.at

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[Dienstag, 10.03.2026, 11:00]

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