AK kritisiert: Berufsschulen schon wieder übergangen

Wien (OTS) -

Ein aktueller Gesetzes- und Verordnungsentwurf des Bildungsministeriums soll zusätzliche Ressourcen für administratives Personal schaffen und das mittlere Management an den Schulstandorten personell stärken. Das gilt aber offenbar nicht für Berufsschulen.

Während Pflichtschulen, AHS und andere große wie kleine Schulstandorte dafür zusätzliche Ressourcen erhalten, gehen Berufsschulen nach derzeitigem Stand leer aus. Sie sollen künftig zwar mehr Autonomie bei der Einteilung ihres Personals bekommen – jedoch keine zusätzlichen finanziellen Mittel. Dabei müssten gerade Berufsschulen von zusätzlichem Personal im mittleren Management profitieren, so die AK. Angesichts der besonderen Herausforderungen dieses Schultyps ist es nicht nachvollziehbar, dass sie lediglich bestehende Ressourcen flexibler einsetzen dürfen.