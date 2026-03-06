Krieg am Persischen Golf: Weitere ORF-III-Programmänderungen am 7. März

Wien (OTS) -

Aus aktuellem Anlass ändert ORF III auch am Samstag, dem 7. März 2026, sein Programm und widmet den „zeit.geschichte“-Abend ab 20.15 Uhr ganz dem Nahen Osten.

Den Themenschwerpunkt eröffnet die Dokumentation „Der Schah und der Ayatollah“ (20.15 Uhr) über die Rivalität zweier Männer, die schließlich 1979 im Sturz von Schah Mohammad Reza Pahlavi und damit dem Ende der 2.500 Jahre alten Monarchie im Iran mündete. Ayatollah Khomeini übernahm im Zuge der Islamischen Revolution die Macht und institutionalisierte schiitischen Fundamentalismus mit dem Aufbau eines theokratischen Regimes, das bis heute eine Herausforderung für die Weltpolitik darstellt und die kritische Bevölkerung zunehmend unterdrückt.

Anschließend erzählt „Farah Diba Pahlavi – Die letzte Kaiserin“ (21.15 Uhr) als Witwe des letzten iranischen Regenten über ihr turbulentes Leben, den Weg zur ersten und einzigen offiziell gekrönten Kaiserin in der Historie Persiens sowie die Zeit danach. Ihr Sohn Reza Pahlavi ruft derzeit aus dem amerikanischen Exil zum Umsturz des Regimes auf und beansprucht eine politische Führungsrolle im Iran.

Danach geht es um „444 Tage der amerikanischen Demütigung“ (22.10 Uhr). Am 4. November 1979 stürmten islamistische Studenten die US-Botschaft in Teheran und nahmen US-amerikanische Diplomatinnen und Diplomaten sowie Militärangehörige als Geiseln. Die Weltmacht USA musste sich dabei Forderungen eines Landes im revolutionären Chaos beugen. Die schmerzhafte Erfahrung der eigenen Verletzlichkeit prägte die Vereinigten Staaten nachhaltig. Im Iran wiederum dient die Glorifizierung dieses Machtkampfs bis heute zur Legitimierung des herrschenden Regimes.

Den „zeit.geschichte“-Abend beschließt die Doku „Drogengeld und Terror – Die USA gegen die Hisbollah“ (23.15 Uhr) über das sogenannte Projekt Cassandra, das 2008 zur Bekämpfung der durch Drogenhandel und Geldwäsche florierenden Finanzierungsnetzwerke der vom Iran unterstützen libanesischen Terrormiliz ins Leben gerufen wurde.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.