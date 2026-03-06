  • 06.03.2026, 11:21:33
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„Das Gespräch“ zum Thema „Der Preis des Krieges: Worauf müssen wir uns einstellen?“

Am 8. März um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Felbermayr, Amiri und Neumann

Wien (OTS) - 

Seit einer Woche führen die USA und Israel Krieg gegen den Iran – Ausgang ungewiss. Die Folgen beschäftigen uns schon jetzt, politisch und wirtschaftlich. Wird Europa militärisch in den Krieg mit hineingezogen? Wie hoch ist die Terrorgefahr, nachdem der Iran weltweit mit Rache droht, und wie hart könnten die wirtschaftlichen Folgen ausfallen? Wird unser Leben durch bereits steigende Öl- und Gaspreise bald noch teurer oder ist die Regierung vorbereitet, damit uns diese Krise diesmal nicht mit voller Wucht trifft? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 8. März 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Gabriel Felbermayr
WIFO-Chef, deutscher Rat der Wirtschaftsweisen

Natalie Amiri
Iran-Expertin

Peter R. Neumann
Sicherheits- und Terrorexperte

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