„Das Gespräch“ zum Thema „Der Preis des Krieges: Worauf müssen wir uns einstellen?“

Wien (OTS) -

Seit einer Woche führen die USA und Israel Krieg gegen den Iran – Ausgang ungewiss. Die Folgen beschäftigen uns schon jetzt, politisch und wirtschaftlich. Wird Europa militärisch in den Krieg mit hineingezogen? Wie hoch ist die Terrorgefahr, nachdem der Iran weltweit mit Rache droht, und wie hart könnten die wirtschaftlichen Folgen ausfallen? Wird unser Leben durch bereits steigende Öl- und Gaspreise bald noch teurer oder ist die Regierung vorbereitet, damit uns diese Krise diesmal nicht mit voller Wucht trifft? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 8. März 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Gabriel Felbermayr

WIFO-Chef, deutscher Rat der Wirtschaftsweisen

Natalie Amiri

Iran-Expertin

Peter R. Neumann

Sicherheits- und Terrorexperte