ORF-„Pressestunde“ mit Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, SPÖ

Wien (OTS) -

„Mehr Gerechtigkeit“ – das will Eva-Maria Holzleitner, seit einem Jahr Ministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung in der Regierung. Und weil das mit der Gerechtigkeit, gerade was Frauen angeht, überschaubar funktioniert, hat sie eine neue Kampagne ins Leben gerufen. Und dabei gleich weitere Pläne angekündigt: ein Unterstützungsfonds für Alleinerziehende soll kommen, das Sexualstrafrecht soll weiterentwickelt und verschärft sowie die Umsetzung der Lohntransparenz-Richtlinie im Sommer beschlossen werden. Kritik kommt von den Grünen, und Frauenorganisationen beklagen Kürzungen im sozialen Bereich. Was sagt die Frauenministerin dazu? Wo sieht sie die größten Hürden bei der Gleichstellung, wo die größten Verluste für die Gesellschaft? Und wird der SPÖ-Parteitag die Wogen innerhalb der Partei glätten? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 8. März 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Anna Thalhammer, „profil“, und Peter Unger, ORF.