SPÖ-Bundesfrauenkonferenz (1) – SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Manninger: „Unsere Arbeit wirkt – und wir kämpfen weiter!“

Wien (OTS) -

Heute, Freitag, findet die SPÖ-Bundesfrauenkonferenz unter dem Motto „Mit Sicherheit für die Frauen.“ in Wien statt. Rund 400 Delegierte und 200 Gäste sind in die Messe Wien gekommen. Auf dem Programm steht unter anderem die Wahl des Bundesfrauenvorstands. SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner hält eine Rede und tritt zur Wiederwahl an. SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und die Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende, Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin Marina Hanke richten Grußworte an die Delegierten. Auf dem Programm steht neben den Reden ein hochkarätig besetzter Talk mit der Dritten Nationalratspräsidentin Doris Bures, Bundesministerin Korinna Schumann und den Staatssekretärinnen Ulrike Königsberger-Ludwig und Michaela Schmidt. Thematisch steht Sicherheit für Frauen im Mittelpunkt der Konferenz und des Leitantrags: Ökonomische Unabhängigkeit und Gerechtigkeit, ein Leben frei von Gewalt, die Stärkung der Frauengesundheit, die Stärkung der Demokratie und internationale Solidarität als Bollwerk gegen antidemokratische und antifeministische Bewegungen weltweit. SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger hat in ihren Eröffnungsworten den Zusammenhalt und das Miteinander als große Stärke der SPÖ-Frauen hervorgehoben und betonte mit Blick auf die Erfolge der SPÖ-Frauen: „Unsere Arbeit wirkt! Viele unserer Forderungen wurden umgesetzt – z.B. weniger Steuern auf Monatshygiene und Verhütungsmittel, der Nationale Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen und die Stärkung der Gendermedizin steht auf der Agenda der Regierung.“ ****

„Doch auch, wenn unser Regierungsteam viel erreicht hat – zurücklehnen gibt’s für uns nicht. Wir werden nicht müde, für gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit zu kämpfen und für die bessere Aufteilung der unbezahlten Care-Arbeit. Wir werden weiterkämpfen, bis das Konsensprinzip umgesetzt ist und bis Schwangerschaftsabbruch als sichere Gesundheitsleistung für Frauen anerkannt ist. Und wir werden uns nicht auch noch die Wehrpflicht umhängen lassen!“, so die SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin. Auch in den eigenen Reihen und Gremien gelte es sicherzustellen, dass Frauen am Verhandlungstisch sitzen und Quoten eingehalten werden.

„Mit Sicherheit für die Frauen heißt, klare feministische Haltung zu zeigen. Das Motto der Konferenz ist daher ein mehr als passender Leitsatz für die Zeiten, in denen wir leben“, sagte die Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende Marina Hanke in ihren Grußworten. Unsicherheit sei für Frauen kein diffuses Gefühl, sondern oftmals traurige Realität. „Das meint ökonomische Unsicherheit durch weniger Lohn oder Pension. Es meint aber auch die Unsicherheit am eigenen Körper mitunter Angst in den eigenen vier Wänden haben zu müssen. Diesen Unsicherheiten setzen wir seit vielen Jahrzehnten eine strake sozialdemokratische und feministische Politik entgegen“, so Hanke, die betonte, dass es gut ist, dass die Sozialdemokratie auf Bundesebene wieder in der Regierung ist und mit Eva-Maria Holzleitner eine feministische Frauenministerin stellt.

„Wir stärken Frauen. Wir greifen in die Mieten und Energiepreise ein und wir machen das Leben wieder leistbar“, so Hanke, die den sozialdemokratischen Regierungsmitgliedern für ihren Einsatz dankte. „Evi Holzleitner hat bewiesen, wie viel Kraft feministische Frauenpolitik entfalten kann.“ Holzleitner habe auf den Boden gebracht, worauf das Land so lange gewartet habe: den Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen. Den Weg, Unsicherheit mit sozialdemokratischer feministischer Politik zu begegnen, gehe auch die Stadt Wien. „Frauenpolitik ist Querschnittsmaterie. Wir konnten in Wien ein fünftes Frauenhaus eröffnen, haben die Mittel für Männerarbeit verdreifacht, haben ein neues Frauengesundheitszentrum eröffnet und konnten mit einer eigenen Arbeitsstiftung neue Impulse setzen“, sagte Hanke, die der Wiener Frauenstadträtin Kathrin Gaál dankte.

Neben den bereits genannten Teilnehmer*innen der Bundesfrauenkonferenz begrüßen die SPÖ-Bundesfrauen Finanzminister Markus Marterbauer und Staatssekretär Jörg Leichtfried, SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder und SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim, alle SPÖ-Landesfrauenvorsitzenden, Landesfrauengeschäftsführer*innen, stv. SPÖ-Klubvorsitzende Julia Herr, ÖGB-Frauenvorsitzende Christa Hörmann, FSG-Frauenvorsitzende Elfriede Schober, die Vorsitzende des Frauenrings Klaudia Frieben, Vertreter*innen von SJ, VSStÖ, JG und SoHo, die Bundesminister*innen a.D. Gabriele Heinisch-Hosek, Lore Hostasch und Hilde Hawlicek, Bundesrätin a.D. Irmtraut Karlsson und zahlreiche aktive und ehemalige Abgeordnete sowie Vertreter*innen aus den Bundesländern, Städten und Gemeinden und die Vorsitzenden der Konföderation der Kurden in Europa und kurdischer Frauen in Europa Faisa Younes und Jamila Amin.

SERVICE: Fotos von der SPÖ-Bundesfrauenkonferenz stehen im Laufe des Tages auf der Flickr-Seite der SPÖ unter https://www.flickr.com/photos/sozialdemokratie/albums/72177720332393453 zur Verfügung. (Forts.) bj/ls/lw