LUX-Filmtage Niederösterreich 2026 starten am 10. März

St. Pölten (OTS) -

Vom 10. März bis 12. April finden auf Initiative des Landes Niederösterreich in Kooperation mit dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich und Europe Direct Niederösterreich sowie unter der Schirmherrschaft von Ursula Strauss in sechs ausgewählten Programmkinos in Niederösterreich das dritte Jahr in Folge die LUX-Filmtage statt, bei denen die fünf für den LUX-Publikumspreis des Europäischen Parlaments nominierten Filme bei freiem Eintritt gezeigt werden.

Bis 12. April 2026 kann dann das Publikum online mittels Sterne-Ratings auf https://lux-award.europarl.europa.eu/de für seinen Favoriten abstimmen und damit mitentscheiden, welcher Film einen der renommiertesten Filmpreise Europas erhält. Für die Teilnahme am Publikumsvoting kann man Preise wie Kinotickets oder eine Reise zur Preisüberreichung nach Brüssel gewinnen. Ziel des in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und dem Kino-Netzwerk Europa Cinemas organisierten paneuropäischen Publikumspreises des Europäischen Parlaments und der Europäischen Filmakademie ist es, europäische Filme einem breiten Publikum zugänglich zu machen, kulturelle Vielfalt zu fördern und den Austausch zwischen Zuschauerinnen und Zuschauern in ganz Europa zu stärken.

Die für 2026 nominierten Filme sind das irisch-britische Drama „Christy“ über zwei Brüder, die gemeinsam ihre schwierige Vergangenheit verarbeiten, der spanische Film „Sorda – Der Klang der Welt“ über eine gehörlose werdende Mutter im Spannungsfeld zwischen persönlichen Ängsten und gesellschaftlichen Barrieren, „Love Me Tender“, ein französisches Drama über Mutterschaft, Selbstbestimmung und die Diskriminierung von LGBTQIA+-Personen, „Ein einfacher Unfall“ (Iran, Frankreich, Luxemburg), „Oscar“-nominiert und Gewinner der „Goldenen-Palme“, über traumatische Erinnerungen an eine Inhaftierung durch das iranischen Regime, sowie – ebenfalls mehrfach „Oscar“-nominiert – „Sentimental Value“ (Norwegen, Dänemark, Schweden, Deutschland, Frankreich) als intimes und bewegendes Familiendrama. Durch die Unterstützung des Europäischen Parlaments wurden alle nominierten Filme mit sämtlichen 24 Amtssprachen der Europäischen Union untertitelt; zu sehen sind die Streifen in Niederösterreich in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln.

Vorstellungstermine: Cinema Paradiso Baden: „Sentimental Value“ (11. März ab 19.30 Uhr), „Ein einfacher Unfall“ (16. März ab 19.30 Uhr), „Christy“ (25. März ab 17 Uhr), „Love Me Tender“ (8. April ab 17 Uhr), „Sorda – Der Klang der Welt“ (12. April ab 19.30 Uhr); www.cinema-paradiso.at/baden. Cinema Paradiso St. Pölten: „Christy“ (10. März ab 18 Uhr), „Ein einfacher Unfall“ (18. März ab 19.30 Uhr), „Sentimental Value“ (23. März ab 19.30 Uhr), „Sorda – Der Klang der Welt“ (7. April ab 18 Uhr), „Love Me Tender“ (12. April ab 19.30 Uhr); www.cinema-paradiso.at/st-poelten. Kino im Kesselhaus Krems: „Sentimental Value“ (19. März ab 18 Uhr), „Ein einfacher Unfall“ (22. März ab 20 Uhr), „Christy“ (26. März ab 20 Uhr), „Sorda – Der Klang der Welt“ (28. März ab 18 Uhr), „Love Me Tender“ (29. März ab 20 Uhr); www.kinoimkesselhaus.at.

Stadt-Kino Horn: „Christy“ (11. März ab 17 Uhr), „Sorda – Der Klang der Welt“ (18. März ab 19.30 Uhr), „Sentimental Value“ (26. März ab 19.30 Uhr), „Ein einfacher Unfall“ (9. April ab 19.30 Uhr); www.kino-horn.at. Acht Millimeter Kino Mank: „Christy“ (16. März ab 20 Uhr), „Sorda – Der Klang der Welt“ (20. März ab 20 Uhr), „Ein einfacher Unfall“ (21. März ab 17 Uhr), „Love Me Tender“ (22. März ab 17 Uhr), „Sentimental Value“ (23. März ab 20 Uhr); www.achtmillimeter.at. Filmbühne Waidhofen an der Ybbs: „Sentimental Value“ (18. März ab 19.30 Uhr), „Ein einfacher Unfall“ (22. März ab 18 Uhr), „Love Me Tender“ (27. März ab 20 Uhr), „Sorda – Der Klang der Welt“ (29. März ab 20 Uhr), „Christy“ (30. März ab 20 Uhr); www.filmbuehne.at.

Die feierliche Abschlussveranstaltung findet am 14. April ab 18 Uhr im Cinema Paradiso St. Pölten statt. Dabei wird im Anschluss an die Live-Übertragung der Preisüberreichung aus Brüssel eine Podiumsdiskussion abgehalten und der prämierte Film nochmals gezeigt. Nicht zuletzt werden auch unter allen Anwesenden zwei Eintrittskarten zur Überreichung des 16. Österreichischen Filmpreises am 18. Juni in den hq7-Studios in Wien verlost.

Tickets sind direkt in den teilnehmenden Kinos kostenfrei erhältlich; nähere Informationen unter 0660/4696738, e-mail [email protected] und https://lux-award.europarl.europa.eu/de.