  • 06.03.2026, 10:01:03
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BULLY - LEIDER LIVE!

Garantiert ohne Programm (FOTO)

Michael Bully Herbig // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/52852 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Ismaning (OTS) - 

Einer der größten Entertainer Deutschlands zum ersten Mal live auf der großen Bühne. Und das alles wegen einer Wette?!

Mit dem Kinofilm "DAS KANU DES MANITU" hat Michael Bully Herbig zum wiederholten Male Filmgeschichte geschrieben. Seine TV-Shows wurden Kult und sein Comedy-Hit "LOL - Last One Laughing" bricht Rekorde. Was soll da noch kommen? Klar, eine einmalige Live-Show in der Münchener Olympiahalle!

Bully: "LOL-Produzent Otto Steiner meinte, ich würde die Olympiahalle locker füllen, selbst wenn ich kein Programm hätte. Ich sagte, wie soll das denn gehen, soll ich das Telefonbuch vorlesen, oder was?"

Doch Produzent Otto Steiner (u.a "LOL - Last One Laughing", "Kaulitz & Kaulitz", "Das Live-Krimi-Dinner") hält dagegen!

Otto Steiner: "Jede Wette! Selbst, wenn Bully ganz ohne Programm auf der Bühne stehen wird, wir machen die Halle voll mit 10.000 Zuschauern."

In einem schwachen Moment ließ sich Bully mit einem Handschlag darauf ein und nun hat er den Salat! Am 10. September 2026 wird diese schräge Wette zum einmaligen Live-Erlebnis! Nur an diesem Abend wird Bully mit "Leider Live" auf der großen Bühne in der Olympiahalle München zu erleben sein. Ganz alleine und garantiert ohne Programm, aber vielleicht mit vielen Anekdoten, Improvisationen, Musik und ganz viel Spaß. Was passiert, weiß niemand!

Tickets für dieses einzigartige Live-Event gibt es ab dem 10. März exklusiv im Presale bei Eventim und ab dem 16. März im allgemeinen Vorverkauf. Jedes Ticket zählt, damit Bully seine Wette verliert. Und dabei heißt es: Schnell sein! Denn die Halle wird hoffentlich noch viel schneller ausverkauft sein, als Bully denkt ...

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