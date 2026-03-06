APA-Science bringt österreichische Nachwuchsforscherinnen ins Gespräch

Wien (OTS) -

Der Anteil von Frauen in Österreichs Forschung liegt bei nur 25 Prozent. Zwischen dem „International Day of Women in Science“ am 11. Februar und dem Internationalen Frauentag am 8. März hat APA-Science bei 30 Nachwuchsforscherinnen an österreichischen Hochschulen, in Institutionen und Unternehmen nachgefragt, was sie an Wissenschaft und Forschung fasziniert, aber auch wo es Verbesserungsbedarf gibt.

Zwischen Feuereifer und einer gewissen Resignation, geraden und sehr verschlungenen (Karriere-)Pfaden sowie großer Unterstützung und Einzelkampf: Die Vielfalt an Einstellungen, Eindrücken und Einschätzungen ist groß, wie die Interviews zeigen. Während die Befragten strukturelle Probleme in der Forschungslandschaft – Stichwort Geschlechtergerechtigkeit – sehen, wird häufig auch von Schritten in die richtige Richtung berichtet.

Zu Wort kommen unter anderem Archäologinnen, Biologinnen, Informatikerinnen, KI- und Klimabildungsforscherinnen, Maschinenbauerinnen, Psychologinnen, Werkstoffwissenschafterinnen und Zukunftsforscherinnen. Sie erzählen, was sie in die Wissenschaft geführt hat, woran sie forschen und welche Ziele sie haben.

Die Interviews sind bei APA-Science unter Nachgefragt: „Nachwuchsforscherinnen im Gespräch“ abrufbar.

Über APA-Science

Die Plattform science.apa.at berichtet über Bildung, Wissenschaft und Forschung in Österreich und der Welt. APA-Science wurde von der APA – Austria Presse Agentur initiiert, wird von über 50 Partnern mitgetragen und ist damit das größte Netzwerk für Wissenschaftskommunikation in Österreich. Die Plattform sieht sich als Sprachrohr für Forscherinnen und Forscher sowie als Brückenbauer zu den österreichischen Medien als auch zur Öffentlichkeit.

Neben der tagesaktuellen Berichterstattung zu Forschung, Wissenschaft, Innovation, Technologie und Bildung recherchiert und veröffentlicht die APA-Science-Redaktion auch regelmäßig Themenschwerpunkte. Die Gestaltung eines Themenschwerpunktes erfolgt gemeinsam mit den APA-Science-Partnern: https://science.apa.at/partner/ .