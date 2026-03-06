Aviso: Samstag, 07.03.26, 8 Uhr, vor dem Haupteingang des SPÖ-Bundesparteitags, Messe Wien, Halle D: „Trau dich, SPÖ! Reiche besteuern!“

Wien (OTS) -

Anlässlich des SPÖ-Bundesparteitages machen die roten Jugendorganisationen mit einer Medienaktion auf ihre Forderung nach der Einführung einer Vermögenssteuer aufmerksam.

„Es ist höchst an der Zeit, dass die Vermögenssteuer, die auf Bundesparteitagen bereits mehrfach beschlossen wurde, endlich auch in der Regierung umgesetzt wird. Als Sozialdemokratie können wir nicht länger zusehen, wie große Vermögen geschont werden, während bei Bildung, Pflege und leistbarem Wohnen gespart wird“ , betont Larissa Zivkovic, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich.

Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Medienaktion

Datum: 07.03.2026, 08:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: vor der Messe Halle D am SPÖ Bundesparteitag

Trabrennstraße 7

1020 Wien

Österreich