  • 06.03.2026, 08:30:33
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Aviso: Samstag, 07.03.26, 8 Uhr, vor dem Haupteingang des SPÖ-Bundesparteitags, Messe Wien, Halle D: „Trau dich, SPÖ! Reiche besteuern!“

Medienaktion im Vorfeld des SPÖ-Bundesparteitages von SJ, VSStÖ, AKS, JG und Roten Falken

Es ist höchst an der Zeit, dass die Vermögenssteuer, die auf Bundesparteitagen bereits mehrfach beschlossen wurde, endlich auch in der Regierung umgesetzt wird. Als Sozialdemokratie können wir nicht länger zusehen, wie große Vermögen geschont werden, während bei Bildung, Pflege und leistbarem Wohnen gespart wird

Larissa Zivkovic, SJÖ

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Wien (OTS) - 

Anlässlich des SPÖ-Bundesparteitages machen die roten Jugendorganisationen mit einer Medienaktion auf ihre Forderung nach der Einführung einer Vermögenssteuer aufmerksam.

„Es ist höchst an der Zeit, dass die Vermögenssteuer, die auf Bundesparteitagen bereits mehrfach beschlossen wurde, endlich auch in der Regierung umgesetzt wird. Als Sozialdemokratie können wir nicht länger zusehen, wie große Vermögen geschont werden, während bei Bildung, Pflege und leistbarem Wohnen gespart wird“, betont Larissa Zivkovic, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich.

Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Medienaktion

Datum: 07.03.2026, 08:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: vor der Messe Halle D am SPÖ Bundesparteitag
Trabrennstraße 7
1020 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Sozialistische Jugend Österreich
Jonathan Kaspar, Pressesprecher
Telefon: +43 664 / 541 70 80
E-Mail: [email protected]

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