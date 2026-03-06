- 06.03.2026, 08:30:33
- /
- OTS0019
Aviso: Samstag, 07.03.26, 8 Uhr, vor dem Haupteingang des SPÖ-Bundesparteitags, Messe Wien, Halle D: „Trau dich, SPÖ! Reiche besteuern!“
Medienaktion im Vorfeld des SPÖ-Bundesparteitages von SJ, VSStÖ, AKS, JG und Roten Falken
Es ist höchst an der Zeit, dass die Vermögenssteuer, die auf Bundesparteitagen bereits mehrfach beschlossen wurde, endlich auch in der Regierung umgesetzt wird. Als Sozialdemokratie können wir nicht länger zusehen, wie große Vermögen geschont werden, während bei Bildung, Pflege und leistbarem Wohnen gespart wird
Anlässlich des SPÖ-Bundesparteitages machen die roten Jugendorganisationen mit einer Medienaktion auf ihre Forderung nach der Einführung einer Vermögenssteuer aufmerksam.
„Es ist höchst an der Zeit, dass die Vermögenssteuer, die auf Bundesparteitagen bereits mehrfach beschlossen wurde, endlich auch in der Regierung umgesetzt wird. Als Sozialdemokratie können wir nicht länger zusehen, wie große Vermögen geschont werden, während bei Bildung, Pflege und leistbarem Wohnen gespart wird“, betont Larissa Zivkovic, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich.
Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.
Medienaktion
Datum: 07.03.2026, 08:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: vor der Messe Halle D am SPÖ Bundesparteitag
Trabrennstraße 7
1020 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Sozialistische Jugend Österreich
Jonathan Kaspar, Pressesprecher
Telefon: +43 664 / 541 70 80
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SJO