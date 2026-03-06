Weltfrauentag: Wien im europäischen Vergleich im Spitzenfeld

Wien (OTS) -

Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März verweist Frau in der Wirtschaft Wien die Studie „Unternehmerinnen in Wien: Chancen und Potenziale am Standort Wien“ der KMU Forschung Austria. Verglichen wurde Wien mit Berlin, Hamburg, Prag, Budapest und Bratislava. Das Ergebnis: Wien verfügt über eine solide Ausgangsbasis für Unternehmerinnen, weist im internationalen Vergleich aber auch strukturelle Herausforderungen auf.

Verena Wiesinger, Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft Wien: „Wien bietet Frauen, die sich selbstständig machen wollen, sehr gute Rahmenbedingungen. Gleichzeitig zeigt die Studie klar, wo wir noch besser werden müssen – insbesondere wenn es um Wachstum, Branchenvielfalt und die Selbstständigenquote geht.“

Stärken Wiens im europäischen Vergleich

Mit einem Frauenanteil von 38 Prozent unter den Selbstständigen liegt Wien im Spitzenfeld und auf Augenhöhe mit Berlin und Prag. Auch bei den jungen Gründerinnen zeigt sich Dynamik: 22 Prozent der Unternehmerinnen sind unter 35 Jahre alt – ein höherer Anteil als in Berlin oder Budapest.

Auffällig ist der hohe Bildungsgrad: 72 Prozent der Wiener Unternehmerinnen verfügen über einen Universitätsabschluss oder eine vergleichbare höhere Qualifikation – der höchste Wert im Vergleich der untersuchten Städte. Wien liegt damit klar vor Berlin (66 Prozent), Prag (62 Prozent) und Budapest (61 Prozent).

Wiesinger betont: „Das hohe Bildungsniveau der Wiener Unternehmerinnen ist ein wesentliches Standortplus. Wichtig ist mir aber festzuhalten: Dieses Niveau ist weniger das Ergebnis eines besonders starken Bildungssystems, sondern vor allem Ausdruck des hohen Engagements der Eltern und der Eigeninitiative der Frauen selbst. Hier besteht bildungspolitisch weiterhin Handlungsbedarf.“

Zudem punktet Wien laut Studie mit hoher Lebensqualität und stabilen Rahmenbedingungen: Mit einem Safety Index von 70,5 zählt die Stadt zu den sichersten Metropolen Europas, pro Person stehen durchschnittlich 63 m² Grünfläche zur Verfügung, und die Kinderbetreuungsquote bei den 3- bis 5-Jährigen liegt bei 92 Prozent. „Diese Faktoren machen Wien zu einem attraktiven Standort für den Einstieg in die Selbstständigkeit – insbesondere für Frauen, die unternehmerische Ambitionen mit familiären Verpflichtungen vereinbaren möchten“, so Wiesinger.

Wo Wien aufholen muss

Trotz der positiven Rahmenbedingungen zeigt die Studie deutlichen Verbesserungsbedarf: Die Selbstständigenquote unter erwerbstätigen Frauen liegt in Wien bei 9 Prozent und damit deutlich unter dem Wert von Prag mit 16 Prozent. Zudem arbeiten 45 Prozent der erwerbstätigen Frauen in Teilzeit – der höchste Wert im Städtevergleich –, was häufig familienbedingt ist und betriebliche Expansion erschwert. 79 Prozent der Unternehmerinnen führen Ein-Personen-Unternehmen, wodurch Skalierung und Beschäftigungsaufbau begrenzt bleiben. Darüber hinaus liegt die Betreuungsquote für unter 3-Jährige bei nur 46 Prozent und damit unter dem Niveau vieler deutscher Städte.

Mehr Mut zu Wachstum und neuen Branchen

Auch die Branchenstruktur zeigt ein klares Muster: 26 Prozent der Unternehmerinnen sind im Bereich der freiberuflichen bzw. technischen Dienstleistungen tätig, 17 Prozent im Gesundheits- und Sozialwesen. Technologie- und IT-nahe Branchen sind hingegen unterrepräsentiert.

Wiesinger dazu: „Viele Frauen sind weiterhin in klassischen ‚Frauenbranchen‘ tätig. Hier liegt enormes Potenzial. Wenn sich mehr Unternehmerinnen in technologie- und innovationsgetriebenen Sektoren engagieren, stärkt das nicht nur ihre Einkommensperspektiven, sondern die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Standorts.“

Für Frau in der Wirtschaft Wien ist klar: Die Rahmenbedingungen sind vorhanden, nun braucht es gezielte Impulse. Ein besonderes Anliegen ist ihr dabei der direkte Austausch: „Mir ist es wichtig, die Bedürfnisse und Herausforderungen von Unternehmerinnen aus erster Hand zu kennen. Ich lade daher alle Wiener Unternehmerinnen ein, mit mir in Kontakt zu treten und ihre Erfahrungen, Ideen und Anliegen einzubringen.“

Über Frau in der Wirtschaft Wien

Frau in der Wirtschaft (FiW) ist ein Netzwerk der Wirtschaftskammer Wien für Frauen - von der Kleinstunternehmerin bis zur Topmanagerin. Geboten werden Workshops/Webseminare zu diversen Themen wie etwa Businessplan, Finanzierung, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz sowie maßgeschneiderte Kurse zu Themen wie Aufsichtsratskompetenz. Eigene FiW-Events dienen dem Netzwerken, für Jungunternehmerinnen gibt es ein Mentoring-Programm. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Mehr Infos unter www.frauinderwirtschaft.wien sowie auf den FiW-Wien-Social-Media-Kanälen www.facebook.com/frauinderwirtschaftwien und www.instagram.com/fiw_wien