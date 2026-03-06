  • 06.03.2026, 08:02:33
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LIMESODA gewinnt Web Excellence Award für Relaunch der Universität Wien Website

Wien (OTS) - 

Die Wiener Digitalagentur sicherte sich den Web Excellence Award in der Kategorie „School & University“ und setzt Maßstäbe für digitale Inklusion.

Die Migration auf ein hochskalierbares TYPO3-System vereint modernstes UX-Design mit strenger Barrierefreiheit. Für künftig bis zu 1.400 assoziierte Webseiten.

Der Gewinn des Web Excellence Awards unterstreicht die Position von LIMESODA als Experten für komplexe Großprojekte im Bildungssektor. Die Auszeichnung würdigt die Verbindung von technischer Exzellenz und benutzerfreundlicher Gestaltung für eine der renommiertesten Bildungsinstitutionen des Kontinents.

Wissen digital zugänglich machen: An der Universität Wien lebt das Prinzip Neugierde. Seit über 650 Jahren setzt sie Maßstäbe in Bildung, Forschung und Innovation und ist heute unter den Top 100 und aller Universitäten weltweit gerankt.

LIMESODA gehört zu Österreichs führenden Digitalagenturen und unterstützt Organisationen bei der digitalen Transformation.

Jetzt Case Study lesen

Erfahren Sie, wie LIMESODA ein ausgezeichnetes Designsystem entwickelte, das barrierefrei für 1.400 Websites, 11.000 Mitarbeitende und 85.000 Studierende funktioniert. Technische Basis: TYPO3.

Rückfragen & Kontakt

Limesoda Interactive Marketing GmbH
Stefan Treml
Telefon: +43 5 17400
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.limesoda.com

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