  • 06.03.2026, 08:00:36
  • /
  • OTS0012

UNOS: Entlastung statt Klassenkampf

Bernhard zum SPÖ-Parteitag: Strikte Ablehnung von Erbschafts- und Vermögenssteuern, keine Erhöhung der Körperschaftsteuer

UNOS Bundessprecher Michael Bernhard
Wien (OTS) - 

UNOS Bundessprecher Michael Bernhard warnt massiv vor den Anträgen an den morgigen SPÖ-Parteitag zur Steuerpolitik: “Die zum Beschluss stehenden Erbschafts- und Vermögenssteuerkonzepte sind ein Griff in die wirtschaftspolitische Mottenkiste. Sie würden vor allem die österreichischen Klein- und Mittelbetriebe treffen, die mehr als 99 % aller Unternehmen darstellen. Die ebenfalls geforderte Einführung einer progressiven Körperschaftssteuer läuft ebenfalls auf eine Steuererhöhung hinaus und würde die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs weiter verschlechtern. Im Europavergleich befinden wir uns jetzt schon im oberen Bereich. Eine Trendumkehr mit einer Erhöhung, statt einer weiteren Senkung wäre ein fatales Signal. Klar ist somit: Könnte die SPÖ ihre Konzepte tatsächlich umsetzen, würden tausende österreichische Unternehmen gegen die Wand fahren."

Beim morgigen SPÖ-Parteitag stehen gleich sechs Anträge auf dem Programm, die Steuererhöhungen zum Ziel haben. Garniert wird dieses Belastungsprogramm durch weltfremde Forderungen wie jene nach Einführung einer Luxussteuer auf ‘Privatjets, teure Schmuckstücke, Uhren, Pelze und Kaviar’. Neben viel Schatten sieht Bernhard aber auch einen Lichtblick: “Ein Antrag fordert eine Vereinfachung des Betriebsanlagenrechts, zum Beispiel durch ‘weniger unnötige Mehrfachprüfungen’. Das findet unsere volle Unterstützung. Wer auch immer in diesem Land eine Entlastung für Unternehmen herbeiführen will: UNOS sind ein verlässlicher Partner dafür.”

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.

Rückfragen & Kontakt

UNOS - Unternehmerisches Österreich
Johannes Bachleitner
Telefon: +4367683414320
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | UNO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von UNOS Bundessprecher Michael Bernhard [Bild, 735.02KB]

UNOS - Unternehmerisches Österreich

Rückfragen & Kontakt

UNOS - Unternehmerisches Österreich
Johannes Bachleitner
Telefon: +4367683414320
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright