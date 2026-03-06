UNOS: Entlastung statt Klassenkampf

Wien (OTS) -

UNOS Bundessprecher Michael Bernhard warnt massiv vor den Anträgen an den morgigen SPÖ-Parteitag zur Steuerpolitik: “Die zum Beschluss stehenden Erbschafts- und Vermögenssteuerkonzepte sind ein Griff in die wirtschaftspolitische Mottenkiste. Sie würden vor allem die österreichischen Klein- und Mittelbetriebe treffen, die mehr als 99 % aller Unternehmen darstellen. Die ebenfalls geforderte Einführung einer progressiven Körperschaftssteuer läuft ebenfalls auf eine Steuererhöhung hinaus und würde die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs weiter verschlechtern. Im Europavergleich befinden wir uns jetzt schon im oberen Bereich. Eine Trendumkehr mit einer Erhöhung, statt einer weiteren Senkung wäre ein fatales Signal. Klar ist somit: Könnte die SPÖ ihre Konzepte tatsächlich umsetzen, würden tausende österreichische Unternehmen gegen die Wand fahren."

Beim morgigen SPÖ-Parteitag stehen gleich sechs Anträge auf dem Programm, die Steuererhöhungen zum Ziel haben. Garniert wird dieses Belastungsprogramm durch weltfremde Forderungen wie jene nach Einführung einer Luxussteuer auf ‘Privatjets, teure Schmuckstücke, Uhren, Pelze und Kaviar’. Neben viel Schatten sieht Bernhard aber auch einen Lichtblick: “Ein Antrag fordert eine Vereinfachung des Betriebsanlagenrechts, zum Beispiel durch ‘weniger unnötige Mehrfachprüfungen’. Das findet unsere volle Unterstützung. Wer auch immer in diesem Land eine Entlastung für Unternehmen herbeiführen will: UNOS sind ein verlässlicher Partner dafür.”

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.