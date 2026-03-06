Antenne Steiermark macht die Planai zum Hotspot der steirischen Jugend

Graz (OTS) -

Am Donnerstag ging der Antenne Steiermark Snowday 2026 bei perfektem Wetter über die Bühne. Über 3.500 Jugendliche aus der gesamten Steiermark erlebten auf der 4-Berge-Skischaukel einen Tag im Zeichen von Sport, Gemeinschaft und Entertainment. Zentraler Treffpunkt war die Kessler Alm, wo Antenne Steiermark das Eventgeschehen bündelte und den Berg zur Live-Bühne machte. Auf mehr als 120 Pistenkilometern zeigte sich: Bewegung im Schnee kann richtig anstecken.

Pop-Up-Radioshow: Prominente Acts, Stimmen und Sounds mitten im Skigebiet

Das Herzstück des Snowdays war auch heuer die Antenne Steiermark Pop-Up-Radioshow auf der dafür eigens konstruierten 360-Grad-Bühne. Live im Skigebiet, mitten zwischen Pisten und Party-Areal, gaben sich Musiker:innen, Kids und VIPs das Mikro in die Hand. Es ging um kurze Talks, spontane Momente, Musik zum Mitfeiern und echte Nähe zur steirischen Jugend, direkt dort, wo sie gerade ihren Skitag auf der Planai verbrachte. Durch die große Pop-Up-Radioshow führten die Antenne Steiermark Muntermacher Markus Dietrich und Valentina Ober.

Bunter Musikmix On Stage

Geballte Hitpower aus Österreich lieferten Thorsteinn Einarsson und Chris Steger. Für frischen Newcomer-Sound sorgten Neiyla und Stella Maria. Und als der Tag ohnehin schon auf Hochtouren lief, setzte die Verrückte Stunde noch einen drauf: Die Pagger Buam heizten der Menge mit „Böll böll Kernöl“ zusätzlich ein. Danach brachten „Die Wiesa Buam und Die Niachtn“ den Social-Media-Hit „Servus Mauna“ live ins Skigebiet. Dazwischen mischte die Jugend aktiv mit, Musikwünsche kamen direkt von der Piste in die Show.

Action, Partnerflächen und Erlebniswelt rund um die Kessler Alm

Neben dem Programm auf der Bühne wartete rund um die Kessler Alm eine Erlebniswelt mit Mitmachstationen, Challenges, einem Selfietower und einer eigens angelegten Bob-Bahn. So konnten auch alle, die gerade nicht auf Ski oder Board standen, aktiv bleiben und Wintersport auf ihre Art erleben. Die Mischung aus Sport, Musik und Unterhaltung machte den Snowday erneut zu einem der größten Wintersporttage für die steirische Jugend.

Prominentes Lob für Teilnehmer:innen und Organisation

„Der Snowday ist gelebte Jugendaktivierung: Bewegung, Gemeinschaft und echte Emotionen. Dass wir das mitten im Skigebiet so verbinden können, ist eine Live-Energie, die nur Radio hat“, so Antenne Steiermark Geschäftsführer Gottfried Bichler. Auch Landeshauptmann und Tourismusreferent Mario Kunasek schwärmte von der tollen Stimmung und sieht den Snowday als eine Investition in die Zukunft: „Diese Berge stehen für Qualität, Vielfalt und echte steirische Gastfreundschaft – darauf dürfen wir von Herzen stolz sein. Unsere Schülerinnen und Schüler sowie Lehrlinge erleben heute, wie viel Freude Bewegung im Schnee macht. Diese Begeisterung tragen sie weiter. Und vielleicht kommen sie eines Tages mit ihren eigenen Familien wieder hierher zurück.“

Von Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner gab’s ebenfalls nur Einser: „Der Antenne Steiermark Snowday steht exemplarisch für die Bedeutung von Bewegung und Gemeinschaft im schulischen Kontext. Sport stärkt Gesundheit, Teamgeist und Selbstvertrauen. Das sind allesamt Kompetenzen, die weit über den Tag auf der Piste hinausreichen. Gerade in einer zunehmend digitalen Lebenswelt braucht es bewusste Gegenpole. Der Snowday schafft diesen Ausgleich und zeigt, dass Bewegung, Naturerlebnis und soziale Erfahrung wesentliche Grundpfeiler einer ganzheitlichen Bildung sind.“

Die Bedeutung des Events weit über Spaß und Sport hinaus unterstrich auch Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk: „Der Antenne Steiermark Snowday zeigt eindrucksvoll, wie viel Energie und Teamgeist in unserer Jugend steckt. Bewegung, Gemeinschaft und gemeinsame Erlebnisse stärken nicht nur den Körper, sondern auch Persönlichkeit und Zusammenhalt. Gerade für unsere Lehrlinge und Nachwuchsfachkräfte sind solche Initiativen wichtig: Sie fördern Motivation, Fairness und Leistungsbereitschaft – Werte, die auch in der Wirtschaft zählen.“

Hausherr und Planai-Geschäftsführer Peter Weichbold verfolgte das bunte Treiben mehr als zufrieden: „So eine legendäre Jugendveranstaltung kann man nur gemeinsam stemmen. Wir sind stolz darauf, dass sie bei uns stattfindet. Das Lachen, der Spaß und nicht zuletzt das traumhafte Wetter und großartige Pistenverhältnisse sind der schönste Lohn für das Engagement von vielen Beteiligten, das im Hintergrund zum Gelingen dieses Events beiträgt.“ Ein Snowday-Partner der ersten Stunde ist das österreichische Bundesheer: „Der Antenne Snowday verbindet sportliche Aktivität, gute Musik und Partylaune für SchülerInnen und Lehrlinge. Das Österreichische Bundesheer unterstützt dieses Event wie in den vergangenen Jahrzehnten und will die Jugendlichen von der Leistungsfähigkeit der Streitkräfte und der Motivation aller eingesetzten Kräfte, ob aus dem Berufs- oder Milizstand überzeugen.“, ist Militärkommandant Heinz Zöllner stolz.

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl betonte den sportlichen Snowday-Aspekt: „Der Antenne Steiermark Snowday hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel Freude Bewegung machen kann – besonders, wenn man sie gemeinsam erlebt. Wintersport verbindet, stärkt das Miteinander und tut einfach gut. Gerade in der Steiermark mit ihrer starken Wintersporttradition ist es schön zu sehen, wenn so viele Schülerinnen und Schüler aktiv sind und einen Tag im Schnee genießen. Solche Initiativen machen Lust auf Bewegung und zeigen, wie viel Energie und Begeisterung in unserer Jugend steckt.“ Landesrat Stefan Hermann, Referent für Bildung und Jugend: „Der Antenne Snowday ist nicht nur ein Tag voller Sport, Spaß und Action, er ist auch ein jährlicher Fixpunkt im Schuljahr. Es freut mich, dass tausende Schüler im Rahmen des Snowday die Möglichkeit haben, die wunderschönen Pisten zu genießen, schließlich ist Skifahren in der Grünen Mark nicht nur Spaß, sondern auch ein Stück Identität“.

Für alle Beteiligten, ob Teilnehmer:innen, Organisationsteam oder Partner und Sponsoren, war klar: Die Radio Show wird weitergehen. Save the Date: 4. März 2027 ganz nach dem Motto „Ski you next year“!

Alle Fotos und Aftermovie gibt's zum Nachsehen auf antenne.at.

Danke an alle Kids, Lehrer:innen, Direktor:innen, Betreuer und Chefs sowie an die Partner und Sponsoren, insbesondere dem Land Steiermark.

Unsere Partner in alphabetischer Reihenfolge: 4-Berge-Skischaukel Planai-Hochwurzen, Hauser Kaibling und Reiteralm, A1, Almdudler, Arbeiterkammer Steiermark, AT Styria, AUVA, Bildungsdirektion Steiermark, Boehlerit, Dr. Richard, Erlebnisregion Schladming-Dachstein, Kessler Alm, Kleine Zeitung, KLS, Security, Land Steiermark, LUV, Merkur Versicherung, ÖGJ, Österreichisches Bundesheer, Peterquelle, Schofrulade / Obst Oswald, SK Sturm Graz, Stadtgemeinde Fürstenfeld, Toi Toi & Dixi Group, Weber Grillcenter Graz, WKO Steiermark