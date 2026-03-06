  • 06.03.2026, 08:00:09
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AVISO 12.3.2026: Statistik Austria präsentiert Arbeitsmarktdaten

Strukturwandel des Arbeitsmarkts 2005 bis 2025

Wien (OTS) - 

Wie hat sich die Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern, jungen und älteren Menschen, österreichischen Staatsangehörigen und Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft sowie von Menschen mit unterschiedlichen formalen Bildungsabschlüssen in den vergangenen 20 Jahren entwickelt? Wie hat sich der wirtschaftliche Strukturwandel auf die Zahl der Erwerbstätigen in einzelnen Branchen sowie die zunehmende Flexibilisierung der Arbeitswelt – von Teilzeitbeschäftigung bis Homeoffice – ausgewirkt?

Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt eines Pressegesprächs zum Arbeitsmarkt.

Ihre Gesprächspartnerinnen:

  • Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin

  • Matea Paškvan, Direktion Bevölkerung

Der Termin findet hybrid statt. Sie können persönlich im APA-Pressezentrum teilnehmen oder das Pressegespräch online via Livestream verfolgen.

Datum: Donnerstag, 12. März 2026, 9:00 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum
Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Livestream: https://events.streaming.at/sa-20260312

Anmeldung: Bitte melden Sie sich für die Teilnahme vor Ort oder im Livestream unter [email protected] an.

Pressegespräch Arbeitsmarkt

Datum: 12.03.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA-Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich

URL: https://events.streaming.at/sa-20260312

Rückfragen & Kontakt

Heidi Liedler-Frank
Statistik Austria
Leiterin Kommunikation
Telefon: +43 1 711 28-7777
E-Mail: [email protected]

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