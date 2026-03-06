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AVISO 12.3.2026: Statistik Austria präsentiert Arbeitsmarktdaten
Strukturwandel des Arbeitsmarkts 2005 bis 2025
Wie hat sich die Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern, jungen und älteren Menschen, österreichischen Staatsangehörigen und Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft sowie von Menschen mit unterschiedlichen formalen Bildungsabschlüssen in den vergangenen 20 Jahren entwickelt? Wie hat sich der wirtschaftliche Strukturwandel auf die Zahl der Erwerbstätigen in einzelnen Branchen sowie die zunehmende Flexibilisierung der Arbeitswelt – von Teilzeitbeschäftigung bis Homeoffice – ausgewirkt?
Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt eines Pressegesprächs zum Arbeitsmarkt.
Ihre Gesprächspartnerinnen:
Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin
Matea Paškvan, Direktion Bevölkerung
Der Termin findet hybrid statt. Sie können persönlich im APA-Pressezentrum teilnehmen oder das Pressegespräch online via Livestream verfolgen.
Datum: Donnerstag, 12. März 2026, 9:00 Uhr
Ort: APA-Pressezentrum
Laimgrubengasse 10, 1060 Wien
Livestream: https://events.streaming.at/sa-20260312
Anmeldung: Bitte melden Sie sich für die Teilnahme vor Ort oder im Livestream unter [email protected] an.
Pressegespräch Arbeitsmarkt
Datum: 12.03.2026, 09:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: APA-Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Heidi Liedler-Frank
Statistik Austria
Leiterin Kommunikation
Telefon: +43 1 711 28-7777
E-Mail: [email protected]
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