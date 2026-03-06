AVISO 12.3.2026: Statistik Austria präsentiert Arbeitsmarktdaten

Wien (OTS) -

Wie hat sich die Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern, jungen und älteren Menschen, österreichischen Staatsangehörigen und Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft sowie von Menschen mit unterschiedlichen formalen Bildungsabschlüssen in den vergangenen 20 Jahren entwickelt? Wie hat sich der wirtschaftliche Strukturwandel auf die Zahl der Erwerbstätigen in einzelnen Branchen sowie die zunehmende Flexibilisierung der Arbeitswelt – von Teilzeitbeschäftigung bis Homeoffice – ausgewirkt?

Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt eines Pressegesprächs zum Arbeitsmarkt.

Ihre Gesprächspartnerinnen:

Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin

Matea Paškvan, Direktion Bevölkerung

Der Termin findet hybrid statt. Sie können persönlich im APA-Pressezentrum teilnehmen oder das Pressegespräch online via Livestream verfolgen.

Datum: Donnerstag, 12. März 2026, 9:00 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Livestream: https://events.streaming.at/sa-20260312

Anmeldung: Bitte melden Sie sich für die Teilnahme vor Ort oder im Livestream unter [email protected] an.

Pressegespräch Arbeitsmarkt

Datum: 12.03.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10

1060 Wien

Österreich

URL: https://events.streaming.at/sa-20260312