  • 06.03.2026, 07:49:32
  • /
  • OTS0006

FPÖ-Fiedler: „Berufsschülerin wird in eigenem Land diskriminiert“

17-Jährige beschwert sich über Ramadan-Folklore um 2 Uhr früh im Heim und fliegt raus

Sankt Pölten (OTS) - 

„Es ist inakzeptabel, dass eine Schülerin, die berechtigte Anliegen vorbringt, am Ende selbst bestraft wird“, schüttelt FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler über die Suspendierung einer 17-jährigen Berufsschülerin den Kopf.

Was ist passiert? Eine Muslimin zelebrierte in der Berufsschule St. Pölten während des Ramadans ab 2 Uhr morgens Musik aus ihrer Heimat und das Einnehmen des Frühstücks. Nach mehrmaliger Intervention platzte der Mostviertler Schülerin der Kragen: Sie rief verzweifelt ihre Mutter an und ließ Dampf ab. Das hörte die türkische Schülerin, brachte Beschwerde ein. Die Folge: Die 17-jährige Österreicherin flog aus dem Heim, darf jetzt jeden Morgen um 4.30 Uhr aufstehen und von St. Valentin nach St. Pölten pendeln.

„Selbstverständlich ist die persönliche Lebens- und Glaubenspraxis zu achten. Gleichzeitig gelten in einem Internat klare Regeln und Ruhezeiten, die für alle verbindlich sind. Diese dürfen nicht aufgeweicht werden“, so Fiedler weiter, der jetzt eine lückenlose Aufklärung des Vorfalls und transparente Entscheidungsgrundlagen und Regeln im Internat fordert.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright