  • 06.03.2026, 07:00:35
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AVISO: Pressekonferenz zur Präsentation des „Sozialen Lagebildes 2025“ des Bundesheeres

Wien (OTS) - 

Am Dienstag, den 10. März 2026, findet eine Pressekonferenz mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Wolfgang Prinz, Leiter des Referats Strategische Markt- und Meinungsforschung, zu Befragungen im Bundesheer statt. Die Präsentation zum „Sozialen Lagebild 2025“ beinhaltet die Ergebnisse von Befragungen von Ressortbediensteten, Grundwehrdienern und Milizangehörigen im Jahr 2025.

Der jährliche Bericht "Soziales Lagebild" liefert neben einer Darstellung der inneren und sozialen Lage im Bundesheer auch Handlungsempfehlungen für die strategische Steuerung der personellen Einsatzbereitschaft und kann zusätzlich zu Trendaussagen herangezogen werden. Er trägt zur Erhöhung der Transparenz im Verteidigungsressort sowie zu dessen Weiterentwicklung und hier vor allem der Qualität der Organisationskultur bei.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 9. März 2026, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. [email protected] ersucht.

Ablauf:

09:30 Uhr Einlass

10:00 Uhr Beginn der Pressekonferenz

11:00 Uhr voraussichtliches Ende

Zeit & Ort
Ab 09:30 Uhr Treffpunkt beim Kaserneneingang der Rossauer-Kaserne,
Rossauerlände 1, 1090 Wien.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

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