„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Mehrheit befürwortet höhere Schulden für niedrige Energiekosten

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:25 Uhr bei ATV und auf JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 02. bis 05. März 2026 in einer Online-Befragung wissen: „Durch die Krise im Iran könnten die Energiepreise in Österreich steigen. Soll die Bundesregierung vorübergehend mehr Schulden machen dürfen, um Haushalte und Unternehmen bei den Energiekosten zu entlasten?“



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt ein relativ klares Meinungsbild. 53 Prozent der Befragten sprechen sich dafür aus, dass die Bundesregierung in dieser Situation mehr Schulden machen darf (25 Prozent „ja, auf jeden Fall“, 28 Prozent „eher ja“). 36 Prozent lehnen zusätzliche Staatsschulden ab (21 Prozent „eher nein“, 15 Prozent „nein, auf keinen Fall“). 11 Prozent geben an, keine Meinung zu haben.



Unterschiede zeigen sich nach der Parteipräferenz: Besonders hoch ist die Zustimmung bei den SPÖ- (64 Prozent „ja, auf jeden Fall“ und „eher ja“ vs. 27 Prozent „eher nein“, „nein, auf keinen Fall“) und FPÖ-Wähler:innen (60 Prozent „ja, auf jeden Fall“ und „eher ja“ vs. 32 Prozent „eher nein“, „nein, auf keinen Fall“), während die NEOS-Wähler:innen mehrheitlich dagegen sind (61 Prozent „eher nein“, „nein, auf keinen Fall“ vs. 36 Prozent „ja, auf jeden Fall“ und „eher ja“). Bei ÖVP- (57 Prozent „ja, auf jeden Fall“ und „eher ja“ vs. 38 Prozent „eher nein“, „nein, auf keinen Fall“) und Grün-Wähler:innen (51 Prozent „ja, auf jeden Fall“ und „eher ja“ vs. 42 Prozent „eher nein“, „nein, auf keinen Fall“) zeigt sich ein ausgewogeneres Bild mit Mehrheiten für zusätzliche Schulden.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Trotzdem eine Mehrheit zwischenzeitlich mehr Schulden in Kauf nehmen würde, ist die Stimmung amorph, denn nur ein Viertel der Befragten ist von der Maßnahme fest überzeugt. Die unterschiedlichen Einstellungen der Parteiwähler lassen sich eher am sozioökonomischen Hintergrund, denn an der ideologischen Prägung erklären. Wähler:innen, deren Haushalte finanziell potenter sind, sind tendenziell gegen mehr Schulden.“



„Aktuell: Die Woche“

Freitag, 22:25 Uhr bei ATV

Jederzeit im Stream auf JOYN