Aktion scharf bei Treibstoffpreisen: Hattmannsdorfer erteilt neuen Prüfauftrag

Wien (OTS) -

„Niemand hat Verständnis für sprunghafte Steigerungen an den Tankstellen – ich persönlich auch nicht. Ich habe daher einen klaren Auftrag erteilt: Das IHS wird mit Unterstützung der Bundeswettbewerbsbehörde die aktuelle Preisentwicklung bei Treibstoffen genau und umfassend überprüfen. Fairness an den Tankstellen muss gegeben sein. Klar ist auch: Jeder Hinweis auf wettbewerbswidriges Verhalten wird konsequent verfolgt“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Angesichts der jüngsten Entwicklungen auf den internationalen Energiemärkten und der gestiegenen Treibstoffpreise hat das Wirtschaftsministerium dem IHS einen neuen Prüfauftrag zur Analyse der aktuellen Preisentwicklung bei Treibstoffen erteilt. Die Untersuchung erfolgt mit Unterstützung der Bundeswettbewerbsbehörde, um mögliche Auffälligkeiten bei der Preisbildung rasch identifizieren zu können.

Die Bundeswettbewerbsbehörde hat zudem bestätigt, dass allen Hinweisen auf wettbewerbswidriges Verhalten konsequent nachgegangen wird.

Darüber hinaus wurden auch verstärkte Kontrollen durch die zuständigen Marktbehörden veranlasst, um sicherzustellen, dass die geltenden Regelungen an den Tankstellen eingehalten werden.

Parallel dazu wurde im Wirtschaftsministerium eine Taskforce Versorgungssicherheit eingerichtet, die täglich zusammenkommt und die Lage auf den internationalen Energie- und Rohstoffmärkten laufend analysiert. Ziel ist es, mögliche Auswirkungen auf Österreich frühzeitig zu erkennen und rasch reagieren zu können.

Das Wirtschaftsministerium beobachtet die Entwicklung der Treibstoffpreise weiterhin genau, um eine faire und nachvollziehbare Preisbildung für Konsumentinnen und Konsumenten sicherzustellen.