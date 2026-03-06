  • 06.03.2026, 00:01:33
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Video: Umsatzrekord BMW Group in Österreich wächst 2025 weiter

+++ Über fünf Prozent Umsatzplus +++ Produktionszuwachs im Werk Steyr +++ Zulassungen auf Rekordniveau +++ Über 450 Mio. Euro in Österreich investiert +++ Stabile Beschäftigung +++

Salzburg/Steyr (OTS) - 

Die BMW Group in Österreich erzielte 2025 trotz schwierigem Marktumfeld einen Umsatzrekord von 9,67 Mrd. Euro (+5 %) und bleibt mit 21.072 Neuzulassungen führender Premiumanbieter Österreichs. Die Marke BMW ist stärkste Elektroauto-Marke.

Die BMW Motoren GmbH in Steyr steigerte die Produktion um 2 % auf über 1,2 Mio. Motoren. Die BMW Group investierte über 450 Mio. Euro in Österreich, davon einen wesentlichen Teil in den Ausbau der E-Motorenproduktion in Steyr. 2026 läuft die E-Motorenproduktion weiter hoch, getrieben von der sehr starken Nachfrage des BMW iX3 und den weiteren geplanten Neue Klasse Modellen, wie dem kommenden BMW i3.


Mit 5.600 Beschäftigten bleibt die BMW Group ein stabiler Arbeitgeber. 2025 waren mehr als 550 Lehrlinge in Ausbildung (inkl. Händler). Auch die Einkaufsleistung unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung: Rund 1,3 Mrd. Euro flossen an über 110 Zulieferer in Österreich.


Weitere Informationen und Kennzahlen finden Sie im BMW PressClub.

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