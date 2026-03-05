  • 05.03.2026, 23:17:02
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FPÖ-Gerstenmayer: „Politisierung der Paralympics schadet eigentlichem Gedanken“

Aus Solidarität mit Ukraine: Eröffnungsfeier ohne Österreichs Athleten

Sankt Pölten (OTS) - 

„Der Sport sollte Brücken bauen und nicht für politische Symbolpolitik missbraucht werden“, kritisiert FPÖ Niederösterreich Sportsprecher LAbg. Phillip Gerstenmayer den Boykott der Eröffnungsfeier durch das Österreichische Paralympische Committee (ÖPC).

Die ÖPC-Präsidentin und ehemalige ÖVP-Ministerin Rauch-Kallat hatte sich gegen die Teilnahme der ÖPC-Athleten an der Eröffnungsfeier ausgesprochen. Der Grund: Solidarität mit der Ukraine angesichts der Teilnahme von insgesamt zehn Athleten aus Russland und Weißrussland.

„Gerade in schwierigen Zeiten sollten internationale Wettkämpfe ein Ort der Begegnung bleiben. Wer den Sport indes weiter politisiert, schadet seinem eigentlichen Gedanken“, stellt der freiheitliche Sportsprecher klar.

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