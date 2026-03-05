  • 05.03.2026, 16:20:02
  • /
  • OTS0170

„Hohes Haus“ über den roten Parteitag und Chinas Volkskongress

Am 8. März um 12.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Rebekka Salzer präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 8. März 2026, um 12.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Roter Parteitag

Die SPÖ stellt bei ihrem ordentlichen Parteitag am Samstag die personellen Weichen für die kommenden drei Jahre. Einziger Kandidat für den SPÖ-Vorsitz ist Andreas Babler. Zuvor gab es wochenlang Spekulationen, dass Altkanzler Christian Kern als Gegenkandidat antreten könnte, doch dieser hat auf eine Kandidatur dann doch verzichtet. Damit konzentriert sich das Interesse darauf, wie viele der Delegiertenstimmen Babler bekommt – bei seinem letzten Antreten 2023 waren es 88,8 Prozent. Marcus Blecha-Stippl ist für „Hohes Haus“ beim Bundesparteitag dabei.

Gast im Studio ist Josef Kalina, Politikberater und ehemaliger SPÖ-Bundesgeschäftsführer sowie Bundesrat

Grüne Erbschaftssteuer-Wünsche

Die Grünen haben als Oppositionspartei das Thema Vermögenssteuern für sich entdeckt. Im Nationalrat forderten sie die Wiedereinführung der Erbschafts- und Schenkungssteuer für Millionenerben – und brachten so die SPÖ unter Druck. Denn diese musste aus Koalitionsräson in der Sitzung gegen eine ihrer ureigenen Forderungen stimmen: die Besteuerung von Reichen. Am SPÖ-Parteitag fordern die Roten in einem Leitantrag wieder genau das, was sie in der Woche zuvor im Parlament abgelehnt haben. Susanne Däubel hat mit Experten über die Idee vermögensbezogener Steuern gesprochen.

Chinas Volkskongress

In China tagt der Volkskongress – Chinas Parlament, das aber anders funktioniert als das, was wir uns unter einem Parlament vorstellen. Heftige Debatten gibt es nicht. Hier werden Beschlüsse abgesegnet, die die kommunistische Partei schon längst ausgearbeitet hat. So etwas wie eine parlamentarische Kontrollfunktion der Regierung übt das Parlament nicht aus. Eine Opposition gibt es nicht. Trotzdem ist der Volkskongress eines der wichtigsten politischen Ereignisse des Jahres in China, berichtet ORF-Korrespondentin Alexandra Siebenhofer.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright