SalzburgerLand begeistert in Berlin

Berlin/SalzburgerLand (OTS) -

Dank einem starken inhaltlichen Auftritt und gleich zwei renommierten Auszeichnungen blickt die SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft auf eine äußerst erfolgreiche ITB Berlin 2026 zurück.

Die ITB Berlin gilt als weltweit größte und wichtigste Tourismusmesse und als zentraler Treffpunkt der internationalen Reisebranche. Bei der 60. Ausgabe waren insgesamt rund 6.000 Aussteller aus über 160 Ländern dabei. Im Rahmen des traditionellen Pressefrühstücks im Restaurant Nußbaumerin präsentierte sich das SalzburgerLand in Berlin vor führenden Medienvertreter aus dem deutschsprachigen Raum als Vorreiter für nachhaltigen, naturnahen Sommertourismus und setzte damit im wichtigsten Auslandsmarkt klare Angebotsimpulse.

Sportlicher Sommerurlaub mit neuem Bike Trail

Mit dem Hohe Tauern Bike Trail startet zur Sommersaison 2026 ein neues Premium-Angebot für ambitionierte Radgäste im SalzburgerLand. 530 Kilometer und 12.000 Höhenmeter führen in 14 Etappen quer durch die beeindruckende Gebirgswelt des Nationalparks. Der Bike Trail führt über das wunderschöne Großarltal bis zu den beeindruckenden Krimmler Wasserfällen. Gefahren wird dabei überwiegend auf bereits bestehenden Alm- und Forstwegen. Das neue Angebot ist inklusive Gepäcktransfer buchbar.

„Der Hohe Tauern Bike Trail ist eine Einladung, den Nationalpark in all seinen Facetten zu erleben. Wir verbinden sportliche Herausforderung mit Naturerlebnis auf höchstem Niveau und schaffen gleichzeitig durch bestehende Infrastruktur und nachhaltige Besucherlenkung ein ökologisch verantwortungsvolles Angebot. Damit setzen wir ein starkes Signal für die Zukunft des alpinen Bike-Tourismus“, betontRoland Rauch, Geschäftsführer der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern.

Die Großglockner Hochalpenstraße verbindet Generationen

The Greatest Roadtrip bietet ein Panoramaerlebnis der Extraklasse und macht alpine Faszination in all ihrer Vielfalt erlebbar. Hinter diesem Titel steht die Großglockner Hochalpenstraße, die seit Jahrzehnten für Abenteuerlust und die Sehnsucht nach Freiheit steht und in den vergangenen drei Jahren in internationalen Rankings gleich mehrfach unter die Top Drei der bedeutendsten und schönsten Panoramastraßen gewählt wurde. Besucher genießen hier nicht nur spektakuläre Ausblicke, sondern können auch die vielfältige Erlebniswelt der Straße mit spannenden Ausstellungen und einzigartigen Naturinszenierungen entdecken.

„Die Großglockner Hochalpenstraße ist ein Ort, an dem man die Kraft der Alpen wirklich spürt. Die Panoramen sind überwältigend, die Natur unmittelbar erlebbar und unsere zahlreichen Ausstellungen machen die Straße zu einem Erlebnis für alle Generationen. Wer hier unterwegs ist, nimmt unvergessliche Eindrücke und Emotionen mit nach Hause. Genau das macht die Großglockner Hochalpenstraße zum ‚The Greatest Roadtrip‘“, so Johannes Hörl, Vorstand der Großglockner Hochalpenstraßen AG.

Ein Jahr Guest Mobility Ticket

Ein zentrales Thema des diesjährigen Auftritts war der Rückblick auf das (bald) erste Jahr des Guest Mobility Tickets, das seit Mai 2025 allen Übernachtungsgästen die Nutzung sämtlicher öffentlicher Verkehrsmittel im Bundesland Salzburg ermöglicht. Rund vier Millionen ausgestellte Tickets und über 17,5 Millionen Nutzungstage belegen die starke Akzeptanz.

Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft, zieht eine positive erste Bilanz: „Das Guest Mobility Ticket hat unsere Erwartungen im ersten Jahr klar übertroffen. Es wird von allen Gästen hervorragend angenommen, insbesondere von unseren deutschen Gästen. Für sie ist nachhaltige Mobilität inzwischen vor allem ein entscheidendes Buchungskriterium. Wir stärken mit dem Guest Mobility Ticket aber nicht nur unser Image als naturnahe Destination, sondern schaffen einen echten Mehrwert für Betriebe, Gäste und ganze Regionen. Jährlich werden so auch tausende Tonnen CO₂ eingespart. Das ist nachhaltiger Tourismus, der messbar wirkt.“

Internationale Strahlkraft trifft alpine Authentizität

Im Rahmen des Pressefrühstücks wurde auch ein Ausblick auf die Höhepunkte der kommenden Saison gegeben. Sportliche Großereignisse wie der erstmals in Salzburg ausgetragene UEFA Super Cup, bedeutende Kulturformate rund um 270 Jahre Mozart sowie zahlreiche Jubiläen und neue Angebote im Bereich Biken, Kulinarik und Wandern unterstreichen die Vielfalt des SalzburgerLandes.

Leo Bauernberger dazu: „Der Sommer im SalzburgerLand verbindet in diesem Jahr internationale Top-Events mit authentischen Genussmomenten und erlebnisreicher Natur. Die Bandbreite reicht dabei von global beachteten Sportgroßveranstaltungen wie der erstmaligen Austragung des UEFA Super Cups über 270 Jahre Mozart bis hin zu regional verwurzelten Jubiläen wie etwa dem ‚Salzburger Almenweg‘ (20 Jahre). Genau diese Kombination aus Heimatgefühl und Weltbühne macht uns als Destination auch so einzigartig. Dementsprechend findet bei uns im SalzburgerLand wirklich jeder Gast das passende Urlaubsangebot.“

Bären-Auszeichnung für Sound-of-Music-Home-Movie

Auch abseits des Messegeschehens durfte sich die SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft über große Anerkennung freuen. Der anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Filmklassikers The Sound of Music produzierte Home Movie mit dem Namen „The Hills Are (Still) Alive – On the Tracks of The Sound of Music“ wurde beim „Goldenen Stadttor“ im Rahmen der ITB mit einem Bären (2. Platz) ausgezeichnet.

Das Projekt mit Nicholas Hammond, der im Originalfilm Friedrich (eines der Trapp-Kinder) verkörperte, unterstreicht die internationale Strahlkraft des SalzburgerLandes als Originalschauplatz eines der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

Erneute Top-Platzierung als PR-Team des Jahres

Zusätzlich erreichte die SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft als bestes Bundesland Österreichs bei der Wahl zum „PR-Team des Jahres“ des Fachverbands Touristik PR und Medien mit Platz fünf erneut eine Top-Platzierung. Damit bestätigt das Presseteam rund um Andrea Bodner und Miriam Rappitsch ihre kontinuierlich erfolgreiche Medienarbeit im deutschsprachigen Raum und ihre starke Positionierung im wichtigsten Herkunftsmarkt.