Weltfrauentag: ADA stärkt Frauenrechte in Kosovo

Wien (OTS) -

Weltweit sind Frauen und Mädchen bei der Umsetzung ihrer Rechte systematisch benachteiligt. Österreichs Entwicklungszusammenarbeit setzt sich seit jeher für die Stärkung von Frauenrechten und Geschlechtergleichstellung ein. Auf dem Westbalkan unterstützt die Austrian Development Agency das Kosovo Women’s Network dabei, Frauen vor Gewalt zu schützen und ihnen beim Zugang zur Justiz zu helfen.



„Gerechter Zugang zur Justiz ist nicht nur ein Menschenrecht, sondern die Voraussetzung für Entwicklung, Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt. Wenn Frauen Gewalt erleben und ihre Rechte nicht durchsetzen können, bleiben Ungleichheit und Straflosigkeit bestehen – mit enormen sozialen und wirtschaftlichen Kosten“, sagt Christina Stummer, Senior Advisor für Gender und Entwicklung bei der Austrian Development Agency (ADA). Österreichs Agentur für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe setzt sich seit ihrer Gründung im Jahr 2004 für die Stärkung von Frauenrechten und die Gleichbehandlung von Frauen und Männern ein. Derzeit unterstützt die ADA insgesamt 180 Projekte, die Geschlechtergleichstellung dezidiert zum Ziel haben.

Ohne Unterstützung bleibt Gewalt oft straflos

Und das ist nach wie vor notwendig: 115 Jahre, nachdem der Weltfrauentag am 8. März erstmals begangen wurde, sind Frauen und Mädchen bei der Durchsetzung ihrer Rechte weiterhin systematisch benachteiligt; der Zugang zur Justiz bleibt ihnen oft verwehrt. Konflikte, Unterdrückung und politische Spannungen schwächen weltweit Rechtssysteme – mit verheerenden Folgen: Schätzungen der Weltbank zufolge können Frauen aktuell nur weniger als zwei Drittel der Rechtsansprüche von Männern geltend machen. UN Women zeigt, dass Überlebende geschlechtsspezifischer Gewalt weltweit mit massiven Hürden konfrontiert sind – von fehlender rechtlicher Unterstützung über Stigmatisierung bis hin zu unzugänglichen oder überlasteten Institutionen. Ohne Unterstützung bleibt Gewalt oft straflos, und Frauen werden faktisch von ihren Rechten ausgeschlossen.

„Frauenrechtsorganisationen schaffen das, woran staatliche Strukturen oft scheitern“

„Frauenrechtsorganisationen spielen eine entscheidende Rolle, um das zu ändern: Sie schaffen, woran staatliche Strukturen oft scheitern, und setzen dort an, wo der Weg zu Gerechtigkeit tatsächlich beginnt – im unmittelbaren Umfeld, in Beratungseinrichtungen und bei der Begleitung durch komplexe Verfahren“, betont Stummer, und verweist dabei auf das offizielle Motto des diesjährigen Weltfrauentags „Rights. Justice. Action.“ (Rechte. Gerechtigkeit. Taten.) und die langjährige Partnerschaft der ADA mit dem Kosovo Women’s Network (KWN).



Seit 2012 unterstützt die Austrian Development Agency dieses Netzwerk zivilgesellschaftlicher Frauenrechtsorganisationen in Kosovo, einem Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Das Netzwerk konzentriert sich insbesondere auf den besseren Zugang von Frauen und Mädchen zu Gesundheitsversorgung und Bildung sowie die Bekämpfung häuslicher Gewalt.

Kosovarische Frauenrechtsaktivistin Rogova: „Institutionen in ihre Verantwortung nehmen“

„Dank der Unterstützung der österreichischen Bevölkerung konnten wir einen rechtlichen Rahmen schaffen, um das Recht von Frauen auf ein Leben ohne Gewalt zu schützen, Institutionen zur Verantwortung zu ziehen, und Frauen, die Gewalt erfahren haben, Zugang zur Justiz zu ermöglichen. Es ist uns auch gelungen, Frauen und Männer dazu zu bewegen, dass sie Maßnahmen ergreifen, die Institutionen dazu zwingen, die Rechte von Frauen zu schützen. Wir danken Österreich für die Unterstützung unserer Arbeit für Frauenrechte und Gerechtigkeit“, zeigt KWN-Gründerin und -Geschäftsführerin Igballe „Igo“ Rogova die Resultate der österreichisch-kosovarischen Partnerschaft auf.

Von Österreich unterstütztes Netzwerk treibt Frauenrechte in Kosovo voran

Unter Rogovas Leitung ist KWN von 36 auf 103 Mitgliedsorganisationen gewachsen. Sie alle setzen sich dafür ein, geschlechtsspezifische Ungleichheiten in Kosovo und der Region zu beseitigen. Rogova selbst ist eine der führenden Stimmen für Frauenrechte auf dem Westbalkan. Sie ist Mitgründerin der Frauenfriedenskoalition von Aktivistinnen in Kosovo und Serbien sowie der regionalen Frauenlobby für Frieden und Sicherheit in Südosteuropa und hat zur Verabschiedung mehrerer Gesetze und Richtlinien zur Förderung von Geschlechtergleichstellung in Kosovo beigetragen.



Rogovas Engagement und ihr Aktivismus machen Mut. Und die Ergebnisse des von ihr geleiteten Netzwerks sprechen für sich: Allein im Zeitraum März 2021 bis Dezember 2025 profitierten rund 10.100 Frauen und Mädchen sowie 3.800 Männer und Buben und 181 Frauenrechtsorganisationen von der österreichischen Unterstützung für KWN. 150 Überlebende häuslicher Gewalt erhielten kostenlose rechtliche Beratung – KWN unterstützte sie auf diese Weise bei der Umsetzung ihrer Rechte und beim Zugang zur Justiz.



Austrian Development Agency

Die Austrian Development Agency (ADA) ist Österreichs Agentur für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe. Die ADA arbeitet mit internationalen Organisationen, öffentlichen Stellen, der Zivilgesellschaft, Bildungseinrichtungen und Unternehmen in Afrika, Asien, Südost- und Osteuropa zusammen. Gemeinsam mit den Menschen in Österreichs Partnerländern schafft die ADA bessere Lebensbedingungen in deren Heimat – etwa durch Aus- und Weiterbildung, die Förderung von Kleinunternehmen oder innovative Lösungen für Wasserversorgung und Landwirtschaft. Armut mindern, Frieden fördern und Umwelt schützen stehen im Zentrum ihrer Arbeit. Für ein gutes Leben und eine sichere Zukunft für alle.



Gesprächsanfragen: Sowohl Christina Stummer als auch Igo Rogova stehen für weiterführende Interviews zum Thema zur Verfügung.