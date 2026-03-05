Familien-Hilfsfonds: Rotes Kreuz bedankt sich bei PENNY für 15 Jahre Unterstützung von Familien in Not

Wien (OTS) -

Mit einer 1-Euro-Spendenaktion begann 2011 eine Partnerschaft, mit der seither tausende Familien in Not unterstützt werden konnten – vor 15 Jahren gründete PENNY in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Roten Kreuz den Familien-Hilfsfonds. Die Spenden der Kund:innen des Supermarkt-Discounters kommen seither den Sozialangeboten des Roten Kreuzes zugute. „Es ist schön zu sehen, wie sich aus einer einfachen Initiative eine verlässliche Partnerschaft zum Wohle der Gesellschaft entwickelte“, freut sich Rotkreuz-Generalsekretär Michael Opriesnig. „Gerade in herausfordernden Zeiten ist es gut zu wissen, dass Unternehmen in der Privatwirtschaft soziale Verantwortung übernehmen und sich für Menschen in Not einsetzen.“

Zusammenarbeit geht über Spenden hinaus

Die Unterstützung reicht vom Familien-Hilfsfonds über Lebensmittelspenden für die Team Österreich Tafel bis hin zur Pfandspende und Spendenaktionen für die Individuelle Spontanhilfe des ÖRK – bisher wurden so bereits mehr als 2,5 Millionen Euro von PENNY-Kund:innen gespendet. Die Zusammenarbeit beschränkt sich aber nicht nur auf Spenden, sondern wird auch auf personeller Ebene ausgebaut. PENNY-Lehrlinge erhalten im Rahmen eines Pilotprojekts ab dem zweiten Lehrjahr die Gelegenheit, sich aktiv bei der Team Österreich Tafel zu engagieren. PENNY-Geschäftsführer Johannes Greller und Niko Karras erklären: „Soziale Verantwortung heißt für uns, nicht punktuell zu helfen, sondern dauerhaft Verantwortung zu übernehmen. Was mit einer 1-Euro-Spendenbonaktion begonnen hat, ist über die Jahre zu einer verlässlichen Partnerschaft mit dem Österreichischen Roten Kreuz und zu einer echten Erfolgsgeschichte geworden. Über den PENNY-Familien-Hilfsfonds konnten wir bereits tausende Familien und Kinder in schwierigen Lebenssituationen unterstützen – ein starkes Beispiel dafür, wie viel man gemeinsam und langfristig bewegen kann.“

Appell an Unternehmen: „Denken Sie an Ihre soziale Verantwortung!“

Rotkreuz-Generalsekretär Opriesnig stellt klar: „Wenn der Staat spart, sind private Hilfsinitiativen umso mehr gefordert. 1,53 Millionen Menschen in Österreich sind armutsgefährdet, 336.000 sind manifest arm. Auch 344.000 Kinder sind in unserem so reichen Land armuts- und ausgrenzungsgefährdet. Wir sehen bei unseren Sozialangeboten, dass der Andrang größer wird, der Bedarf an Unterstützung steigt. Unser Appell gilt daher auch anderen Unternehmen in Österreich: Denken Sie an Ihre soziale Verantwortung, die PENNY mit dem Familien-Hilfsfond vorbildlich wahrnimmt, und helfen Sie Menschen in Not. Wir alle können in die Situation geraten, auf die Unterstützung anderer angewiesen zu sein, das sollten wir nicht vergessen.“

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