Marchetti: „Wende zum wirtschaftlichen Aufschwung ist Ergebnis konsequenter Arbeit der Volkspartei“

Wien (OTS) -

„Die Wende zum wirtschaftlichen Aufschwung ist das Ergebnis der konsequenten Arbeit der Volkspartei. Bundeskanzler Christian Stocker und das Regierungsteam der Volkspartei haben vor einem Jahr in herausfordernden Zeiten Verantwortung übernommen und tun seither das Richtige für Österreichs Wirtschaft: Das reicht vom Billigstromgesetz und dem Industriestrom-Bonus für energieintensive Betriebe über die Stärkung des Tourismus mit dem Tourismusbeschäftigtenfonds und der Erhöhung der Saisonkontingente bis zum vorgelegten Deregulierungspaket. Mit Erfolg: Mit einer Reihe vielfältiger Maßnahmen hat die Volkspartei die heimische Wirtschaft zielsicher aus der längsten Rezession seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs geführt – das bestätigt auch das zarte Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent im Jahr 2025“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Die Trendwende für die heimische Wirtschaft ist eingeleitet. Angesichts der aktuellen geopolitischen Verwerfungen müssen wir nun sicherstellen, dass sich dieser positive Trend fortsetzt. Bundeskanzler Christian Stocker hat das Jahr 2026 zum Jahr des Aufschwungs erklärt: Damit uns das auch gelingt, müssen nachhaltige Reformen, der konsequente Abbau von Bürokratie sowie eine rasche Umsetzung der Industriestrategie unter breiter Einbindung aller Akteure und Beteiligten im heurigen Jahr folgen“, so Marchetti abschließend.