Diversitätsmanagement des AKH Wien als erstes Klinikum Österreichs zertifiziert

Wien (OTS) -

Das Universitätsklinikum AKH Wien hat als erstes Krankenhaus Österreichs das Zertifikat für das Diversity Management-System nach TÜV AUSTRIA-Standard und gemäß ÖNORM S 2501:2020 erhalten. Diversität im Arbeitskontext bedeutet Vielfalt von Berufs- und Lebenserfahrungen, Sichtweisen, Werten und Weltanschauungen, die Mitarbeiter*innen als Kapital in ihr Arbeitsleben einbringen.

Diversität im AKH Wien ist sichtbar

Die rund 7.000 Mitarbeiter*innen des Universitätsklinikums AKH Wien kommen aus 76 Nationen und sprechen 67 Sprachen. Rund 4.000 Personen sind zwischen 40 und 65 Jahren, über 2.800 sind zwischen 20 und 40 und weitere 49 sind unter 20 Jahre jung. 57 Personen sind in Altersteilzeit, 167 Mitarbeiter*innen haben besondere Bedürfnisse mit einem Grad an Behinderung von über 50 %. Auch die Vielzahl an Berufsgruppen im Haus ist divers: vom Betriebspersonal über medizinische, therapeutische und diagnostische Gesundheitsberufe bis zum Pflegefachdienst, der Technik und der Verwaltung.

Vielfalt der Maßnahmen wurde bestätigt

Die Auditorin Eva Stockley zeigte sich von der Professionalität und berufsgruppenübergreifenden Zusammenarbeit im AKH Wien beeindruckt: „Im AKH Wien wurde über Jahre hinweg konsequent an der Weiterentwicklung des Systems gearbeitet und nun ein äußerst ausgereiftes und beeindruckendes Konzept zur Erstzertifizierung präsentiert. Das Universitätsklinikum AKH Wien zählt damit zu den Vorreitern und hat sich als erstes TÜV AUSTRIA-zertifiziertes Klinikum dieses wichtigen Themas angenommen.“

So vielfältig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im AKH Wien sind, so mannigfaltig sind die bereits etablierten und noch umzusetzenden Maßnahmen. Als Basis dafür wurde eine Diversitätspolitik erarbeitet, auf der die Diversitätsmanagement-Strategie aufbaut. Wesentlich für die strategische Weiterentwicklung des breiten Themenfeldes dient die Diversitätsmatrix. Sie zeigt auf, welche Maßnahmen das AKH Wien in Bezug auf die Kerndimensionen Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, psychische und physische Fähigkeiten, kultureller Hintergrund sowie Religion und Weltanschauung setzt. Diese Initiativen stehen im Einklang mit dem Leitbild des AKH Wien: „Vielfalt leben“ unterstreicht das klare Bekenntnis zur Ablehnung jeglicher Diskriminierung sowie der Überzeugung, Unterschiede als bereichernd wahrzunehmen.

Erhöhte Zufriedenheit von Mitarbeiter*innen und Patient*innen

„Ein Diversitätsmanagement trägt nicht nur zur Sichtbarmachung von Vielfalt bei, es unterstützt auch bei der Optimierung der Qualität der Patient*innenversorgung, schafft ein positives Arbeitsklima und erhöht die Zufriedenheit von Mitarbeiter*innen und Patient*innen“, so Herwig Wetzlinger, Direktor des Universitätsklinikums AKH Wien. „Mein Dank gilt allen Mitarbeiter*innen, die sich tagtäglich bewusst sind, wie wichtig es ist, auf unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen einzugehen und die jeweils beste Lösung für die gestellten Themen abzuwägen und zu finden.“