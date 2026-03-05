ORF-Generaldirektor Weißmann im Publikumsrat: „Überarbeitung der Programmrichtlinien Meilenstein der Unabhängigkeit des ORF“

Wien (OTS) -

Im Rahmen der Plenarsitzung des ORF-Publikumsrats, der heute, am Donnerstag, dem 5. März 2026, unter dem Vorsitz von Mag.a Gabriele Zgubic-Engleder tagte, informierte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann das Gremium zum erfolgreichen Start ins Jahr 2026, über sehr gute Reichweiten im Jahr 2025 und zur Überarbeitung der Programmrichtlinien als „Meilenstein der Unabhängigkeit des ORF“.

„Der ORF ist die Nachrichtenquelle, der die Österreicherinnen und Österreicher am meisten vertrauen: Auch die außen- und die innenpolitische Berichterstattung der vergangenen Tage beweist das: Mehr als vier Millionen verfolgten rund 45 Stunden Programm in 100 Sendungen zum Iran, 1,3 Millionen sahen den umfassenden Info-Abend zum Thema ‚Ein Jahr Bundesregierung‘“, resümierte Weißmann.

Mit den Olympischen Winterspielen habe der ORF mit 6,1 Millionen Zuseher:innen die bisher erfolgreichste Olympia-Übertragung geliefert, mit 39,4 Prozent Marktanteil im Jänner 2026 und 40,4 Prozent im Februar sei der ORF extrem erfolgreich ins Jahr gestartet. Ein TV-Jahresmarktanteil von 34,6 Prozent, Zuwächse bei Ö3 – 2,5 Millionen tägliche Hörer:innen –, bei ORF.at und ORF ON sowie stabile Radionutzung seien höchst erfreulich.

„Wir wollen weiterhin die Zukunft gestalten und im Sinne der besten Vertrauenswerte innerhalb aller Medien Zeichen setzen: Deshalb setzen wir nach neuem Redaktionsstatut und Ethikkodex mit der Überarbeitung der Programmrichtlinien einen Meilenstein im Rahmen der Stärkung der Unabhängigkeit“, informierte der ORF-Generaldirektor. Im Zuge der Überarbeitung werde eine Anlaufstelle als Entscheidungsinstanz für alle Fragen hinsichtlich der Programmrichtlinien eingerichtet. „Sie wird zentral zuständig sein für die Wahrung der Programmrichtlinien im Sinne der Objektivität, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Ausgewogenheit“, so Weißmann.

Schließlich gab der ORF-Generaldirektor noch einen Ausblick auf den Eurovision Song Contest, bei dem der ORF sowohl im Zeitplan als auch im Finanzrahmen gut unterwegs sei.