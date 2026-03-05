Einladung: Präsentation Digital Skills Barometer 2025/26 – Schlüsseltechnologien und digitale Kompetenzen als Standortfaktor

Wien (OTS) -

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer präsentiert gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern führender Technologieunternehmen zentrale Ergebnisse des Digital Skills Barometer 2025/26 und deren Bedeutung für Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und industrielle Wertschöpfung am Standort Österreich. Grundlage ist das aktuelle Digital Skills Barometer 2025/26, das zentrale Entwicklungen bei Technologie-Nutzung und Kompetenzen in Bereichen wie KI, Cloud und Data aufzeigt.

Dienstag, 10. März 2026, 12:30–13:30 Uhr

Pressezentrum im BMWET, Stubenring 1, 1010 Wien

Teilnehmer:

· Wolfgang Hattmannsdorfer, Wirtschaftsminister

· Patricia Neumann, Generaldirektorin Siemens Österreich,

Vizepräsidentin Industriellenvereinigung (online)

· Hermann Erlach, Country Manager Microsoft Österreich

· Hans Greiner, Managing Director Cisco Österreich

· Christoph Becker, Geschäftsführer Enterprise Training Center

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].