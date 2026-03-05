- 05.03.2026, 12:58:32
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Einladung: Präsentation Digital Skills Barometer 2025/26 – Schlüsseltechnologien und digitale Kompetenzen als Standortfaktor
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer präsentiert gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern führender Technologieunternehmen zentrale Ergebnisse des Digital Skills Barometer 2025/26 und deren Bedeutung für Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und industrielle Wertschöpfung am Standort Österreich. Grundlage ist das aktuelle Digital Skills Barometer 2025/26, das zentrale Entwicklungen bei Technologie-Nutzung und Kompetenzen in Bereichen wie KI, Cloud und Data aufzeigt.
Dienstag, 10. März 2026, 12:30–13:30 Uhr
Pressezentrum im BMWET, Stubenring 1, 1010 Wien
Teilnehmer:
· Wolfgang Hattmannsdorfer, Wirtschaftsminister
· Patricia Neumann, Generaldirektorin Siemens Österreich,
Vizepräsidentin Industriellenvereinigung (online)
· Hermann Erlach, Country Manager Microsoft Österreich
· Hans Greiner, Managing Director Cisco Österreich
· Christoph Becker, Geschäftsführer Enterprise Training Center
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
E-Mail: [email protected]
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