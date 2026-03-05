- 05.03.2026, 12:22:32
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- OTS0122
LAMIE hält Reiseschutz für Kund:innen trotz aktueller Reisewarnungen im Nahen Osten aufrecht
Das österreichische Bundesministerium für Europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA) hat für den Nahen Osten zahlreiche Reisewarnungen ausgesprochen.
Vor diesem Hintergrund informiert LAMIE, dass der Versicherungsschutz der LAMIE-Reiseversicherung für bestehende Kund:innen in den betroffenen Ländern weiterhin aufrecht erhalten bleibt. Aktuell halten sich unsere Kund:innen in den folgenden Ländern des Nahostkonfliktgebiets auf:
- Vereinigte Arabische Emirate
- Bahrain
- Israel
- Oman
- Katar
- Saudi-Arabien
Gemäß den Versicherungsbedingungen besteht normalerweise kein Versicherungsschutz für Aufenthalte in Regionen mit aufrechter Reisewarnung. Aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation weicht LAMIE von dieser Regelung jedoch ab.
„Gerade in Zeiten geopolitischer Unsicherheit stehen Menschen oft fernab von zu Hause vor schwierigen Entscheidungen. In dieser Situation ist es uns ein Anliegen, unseren Kund:innen Unterstützung zu bieten“, sagt Christian Pedak, LAMIE-Gründer und -CEO.
LAMIE empfiehlt betroffenen Personen, sich regelmäßig über die aktuellen Reisehinweise des BMEIA zu informieren. Für Rückfragen zum Versicherungsschutz steht das LAMIE-Team zur Verfügung:
Tel.: +43 660 30 30 78
E-Mail: [email protected]
Kund:innenportal: my.lamie.io/de
Hinweis:
Die genannte Reiseversicherung gilt für Kund:innen der Mobilfunker Drei und A1, die über diese Partner eine LAMIE-Reiseversicherung abgeschlossen haben.
Über LAMIE:
LAMIE InsurTECH Group ist Österreichs führender Embedded Insurance Provider mit Telcosurance Focus. Als Full-Stack Insurance Provider mit UK- und EU-weiter Lizenz deckt LAMIE InsurTECH Group die gesamte Value Chain ab und agiert dadurch völlig unabhängig von traditionellen Playern. Das Unternehmen betreut derzeit über 1,5 Millionen aktive Kund:innen in mehr als 10 Ländern.
Rückfragen & Kontakt
LAMIE InsurTECH Group
Dr. Tina Sturm-Ornezeder
E-Mail: [email protected]
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