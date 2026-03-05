LAMIE hält Reiseschutz für Kund:innen trotz aktueller Reisewarnungen im Nahen Osten aufrecht

Linz (OTS) -

Das österreichische Bundesministerium für Europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA) hat für den Nahen Osten zahlreiche Reisewarnungen ausgesprochen.

Vor diesem Hintergrund informiert LAMIE, dass der Versicherungsschutz der LAMIE-Reiseversicherung für bestehende Kund:innen in den betroffenen Ländern weiterhin aufrecht erhalten bleibt. Aktuell halten sich unsere Kund:innen in den folgenden Ländern des Nahostkonfliktgebiets auf:

Vereinigte Arabische Emirate

Bahrain

Israel

Oman

Katar

Saudi-Arabien

Gemäß den Versicherungsbedingungen besteht normalerweise kein Versicherungsschutz für Aufenthalte in Regionen mit aufrechter Reisewarnung. Aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation weicht LAMIE von dieser Regelung jedoch ab.

„Gerade in Zeiten geopolitischer Unsicherheit stehen Menschen oft fernab von zu Hause vor schwierigen Entscheidungen. In dieser Situation ist es uns ein Anliegen, unseren Kund:innen Unterstützung zu bieten“, sagt Christian Pedak, LAMIE-Gründer und -CEO.

LAMIE empfiehlt betroffenen Personen, sich regelmäßig über die aktuellen Reisehinweise des BMEIA zu informieren. Für Rückfragen zum Versicherungsschutz steht das LAMIE-Team zur Verfügung:

Tel.: +43 660 30 30 78

E-Mail: [email protected]

Kund:innenportal: my.lamie.io/de



Hinweis:

Die genannte Reiseversicherung gilt für Kund:innen der Mobilfunker Drei und A1, die über diese Partner eine LAMIE-Reiseversicherung abgeschlossen haben.

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