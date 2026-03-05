Domaines Kilger: Fokus auf Erhalt von Betrieben und regionalen Arbeitsplätzen

Gamlitz (OTS) -

Im Zusammenhang mit dem laufenden Insolvenzverfahren der Domaines Kilger GmbH & Co. KG laufen derzeit intensive Gespräche mit dem bestellten Masseverwalter Dr. Michael Pacher, um die wirtschaftliche Situation der einzelnen Betriebe umfassend zu prüfen und mögliche Zukunftsperspektiven auszuloten.

Rechtsanwalt Johannes Zink, der Unternehmer Hans Kilger vertritt, erklärt dazu: „Der Masseverwalter verschafft sich derzeit einen vollständigen Überblick über die wirtschaftliche Lage der einzelnen Gesellschaften. Parallel dazu arbeiten wir gemeinsam daran, tragfähige Lösungen für möglichst viele Betriebe zu entwickeln. Ziel ist es, wirtschaftlich gesunde Strukturen zu erhalten und Arbeitsplätze in den Regionen zu sichern.“

Insbesondere das Weingut, der Jaglhof, das Schloss Gamlitz, der Stupperhof und die Peterquelle sollen weitergeführt werden.

Die aktuelle Situation sei auch vor dem Hintergrund eines deutlich schwierigeren Marktumfelds zu bewerten, so Zink: „Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Gastronomie und Hotellerie haben sich in den letzten Jahren massiv verschärft. Gestiegene Kosten, Inflation und ein deutlich verändertes Konsumverhalten haben viele Betriebe vor große Herausforderungen gestellt.“

Unternehmer Hans Kilger betont: „Die Situation ist für alle Beteiligten belastend – vor allem für unsere Mitarbeiter, Partner und Lieferanten. Viele Menschen haben über Jahre hinweg zum Aufbau dieser Betriebe beigetragen. Umso wichtiger ist es mir, dass wir jetzt konstruktiv und transparent zusammenarbeiten, um für möglichst viele Betriebe und Arbeitsplätze eine Zukunftsperspektive zu schaffen. Wir unterstützen daher die laufende Prüfung durch den Masseverwalter und arbeiten aktiv daran, tragfähige Lösungen zu entwickeln. Unser Ziel ist es, wirtschaftlich gesunde Strukturen zu erhalten und dort, wo es möglich ist, Betriebe in eine stabile Zukunft zu führen.“

Erst auf Basis dieser Evaluierung kann entschieden werden, in welcher Form einzelne Betriebe weitergeführt werden können. Die Unternehmensgruppe steht in engem Austausch mit dem Masseverwalter und unterstützt aktiv die laufende Prüfung möglicher Fortführungslösungen. Weitere Details können erst nach Abschluss dieser Analyse kommuniziert werden.