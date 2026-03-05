Empfehlungen des ORF-Publikumsrats

Wien (OTS) -

Der ORF-Publikumsrat hat in seiner Plenarsitzung am Donnerstag, dem 5. März 2026, unter dem Vorsitz von Mag.a Gabriele Zgubic-Engleder folgende Empfehlungen beschlossen:

Empfehlung zur angemessenen Berücksichtigung der Anliegen von Menschen mit Behinderungen

Die Berücksichtigung der Anliegen von Menschen mit Behinderungen ist laut Erhebungen im Auftrag des Publikumsrats auch aus Sicht des Publikums ein besonders wichtiger Auftrag des ORF (Mittelwert 1,9). Im Rahmen des Themenschwerpunkts zur Berücksichtigung der Anliegen von Menschen mit Behinderungen am 20. November 2025 wurden – über im Aktionsplan für Barrierefreiheit dargestellte Maßnahmen hinaus – folgende konkrete Anliegen geäußert:

Menschen mit Behinderungen sollen in den Programmen des ORF sichtbar sein und realistisch dargestellt werden.

Programmliche Angebote sollen Menschen mit Behinderungen auch in neuen, ungewohnten Kontexten thematisieren.

Die ORF-Abteilung Barrierefreiheit und Inklusion soll bei der Entwicklung von Formaten angemessen involviert werden, um die Anliegen von Menschen mit Behinderungen bestmöglich zu berücksichtigen.

Empfehlung zur Vermittlung von Wissenschaft im ORF

Erhebungen im Auftrag des ORF-Publikumsrats zeigen, dass der Auftrag, Wissenschaft zu vermitteln, vom Publikum als wichtig angesehen wird (Mittelwert 2,3). Im Kontext von Volks- und Jugendbildung sind dem Publikum die Themen Wissenschaft, Forschung, Technologie und Innovation zu insgesamt 82 Prozent sehr wichtig oder wichtig. Der Publikumsrat anerkennt die Rolle des ORF in der Vermittlung von Wissenschaft und spricht sich für deren weitere Stärkung aus. Im Rahmen der Sitzung zum Themenschwerpunkt Wissenschaft am 20. November 2025 wurde dazu folgende konkrete Anliegen geäußert: