FPÖ – Krauss: Skandalöse Khamenei-Trauerfeier in Wiener Moschee – Imam-Ali-Zentrum sofort schließen

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik übt der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss an der Zulassung einer Trauerfeier für Ali Khamenei im islamischen Zentrum Imam Ali in Wien-Floridsdorf. In einer offiziellen Erklärung des Zentrums sei der Tod Khameneis als „Märtyrertod“ bezeichnet worden.

„Es ist ein politischer Skandal, dass mitten in Wien eine Einrichtung offen um einen der größten islamistischen Verbrecher trauert und ihn als Märtyrer glorifiziert. Noch skandalöser ist, dass SPÖ-Bürgermeister Ludwig und ÖVP-Innenminister Karner dabei tatenlos zusehen“, so Krauss.



Der FPÖ-Klubobmann fordert daher ein sofortiges behördliches Einschreiten: „Eine Moschee beziehungsweise ein Zentrum, in dem offen extremistische Ideologie verbreitet und ein iranischer Revolutionsführer verherrlicht wird, hat in Österreich nichts verloren. Das Imam-Ali-Zentrum muss umgehend dichtgemacht werden.“



Krauss sieht auch die politische Verantwortung bei SPÖ und ÖVP: „SPÖ-Ludwig und ÖVP-Karner haben durch ihre verfehlte Migrationspolitik genau jene Strukturen in unser Land geholt, die unsere Werte ablehnen. Während Wiener Familien unter der Teuerung leiden, verteilt Ludwig großzügig Mindestsicherung an Menschen, die unser Land und unsere Demokratie offensichtlich verachten.“



„Wir brauchen endlich ein hartes und konsequentes Vorgehen gegen islamistische Netzwerke. Dazu gehören intensive Kontrollen, konsequente strafrechtliche Maßnahmen und Abschiebungen. Für radikale Islamisten darf es in Österreich keinen Platz geben“, bekräftigt Krauss. (Schluss)