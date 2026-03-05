Eröffnung der neuen SVS-Landesstelle Klagenfurt mit SVS-Obmann Peter Lehner und Landeshauptmann-Stv. Martin Gruber

Klagenfurt (OTS) -

Die neue Landesstelle der SVS (Sozialversicherung der Selbständigen) in Klagenfurt wurde Donnerstagvormittag von SVS-Obmann Peter Lehner und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber eröffnet. „Wir haben 12 Millionen Euro in die Landesstelle Kärnten investiert und einen modernen und innovativen Standort für unsere 180 Mitarbeiter sowie eine Beratungs- und Servicestelle für unsere 100.000 Versicherten in Kärnten geschaffen“, sagt SVS-Obmann Peter Lehner. „Die Kärntner Unternehmer, Landwirte und Selbständigen bekommen mit der neuen SVS-Landesstelle eine Anlaufstelle für alle ihre Anliegen zur sozialen Sicherheit“, unterstreicht Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.

Das Bestandsgebäude wurde umfassend renoviert, ausgebaut und an die neuen Bedürfnisse angepasst. Die Fläche umfasst 3.100 m², die sich auf ein Erdgeschoß und drei Stockwerke aufteilen. Die Landesstelle ist ein gemeinsamer Arbeitsplatz für alle Kärntner SVS-Mitarbeiter, die die Kärntner Versicherten betreuen und jenen, die bundesweite Aufgaben aus Klagenfurt erledigen. „Das Servicecenter im Erdgeschoß steht den SVS-Versicherten für persönliche Beratung zur Verfügung. Auch wenn wir in der SVS ein Digital-First-Mindset verfolgen und ein umfassendes Angebot mit SVS-Go-App, Chatbot und Website haben, braucht es gerade bei wichtigen und komplexen Fragen eine persönliche Beratung“, erläutert Lehner.

„Dieses Projekt steht für weit mehr als moderne Räumlichkeiten. Es steht für einen bedeutenden Schritt in Richtung Servicequalität, Effizienz und Nachhaltigkeit und für eine bewusste Investition in den Wirtschaftsstandort Kärnten“, betont Gruber. Die Unternehmer, Selbstständigen und Landwirte, die sich an die SVS wenden, sorgen für Wertschöpfung, Beschäftigung und Versorgungssicherheit in Kärnten. „Sie brauchen deshalb einen starken, verlässlichen Partner in herausfordernden Zeiten, den sie am neuen Standort finden.“ Gruber strich auch hervor, dass hier ressourcenschonend und mit Weitblick investiert wurde. „Auch in dieser Hinsicht ist das Projekt vorbildlich“, so der Landeshauptmannstellvertreter.

Bei der Entwicklung der Liegenschaft wurde besonderer Wert auf Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit gelegt. „Mit der Klima-Aktiv-Zertifizierung hat unsere neue Landesstelle ein Gütesiegel für nachhaltiges Bauen erhalten. Dank der Generalsanierung konnte der Heizenergiebedarf maßgeblich reduziert werden“, freut sich Lehner. Das Gebäude wurde umfassend thermisch saniert, die Gebäudehülle mit einer Hanfdämmung ausgestattet. Der bestehende Gasanschluss wurde durch einen Fernwärmeanschluss ersetzt, eine moderne und energieeffiziente Kühl- und Lüftungstechnik ermöglicht ein optimales Raumklima. Die Parkplätze wurden auf Grünmuldensteinen statt Asphalt errichtet. Das erweitert die Grünfläche. Es stehen sieben E-Ladestationen zur Verfügung, auf dem Dach wurde eine PV-Anlage mit einer 38 kWp-Leistung installiert.

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