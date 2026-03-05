„Fit mit den Stars“: Paralympics-Athlet Nico Langmann erstmals als Vorturner in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Inklusion im Sport in „Fit mit den Stars“ diesmal mit Nico Langmann: Der 28-jährige Para-Tennisspieler zeigt von Montag, dem 9. März, bis Freitag, den 13. März 2026, werktäglich jeweils um 9.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON, dass Sport keine Barrieren kennt.

Das beliebte ORF-Fitnessprogramm setzt ein starkes Zeichen für inklusiven Sport für jede und jeden – egal, ob mit oder ohne Behinderung. Langmann feierte bereits 35 Turniersiege und erreichte den 15. Platz in der Weltrangliste. Jetzt gibt er seine Expertise aus dem Spitzentennissport weiter, bringt erstmals barrierefreie Turnübungen in die österreichischen Wohnzimmer und lädt zum Mitmachen ein.

Noch mehr zu Parasport gibt es von 6. bis 15. März im ORF: Die Bewerbe der diesjährigen Winter-Paralympics zeigt OSP live, die täglichen Highlights der Bewerbe sind in ORF 1 zu sehen. Alle Infos zum umfassenden Programm sind auf https://presse.ORF.at zu finden.

Das ORF-Fitnessprogramm „Fit mit den Stars“ in ORF 2 wird für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer:innen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON mit Untertiteln zur Verfügung gestellt.