LH-Stv. Landbauer: Grünes Licht für umfassende Brückeninstandsetzungen im Mostviertel

St. Pölten (OTS) -

Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer drückt beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur weiter aufs Tempo, so auch im Mostviertel, wo in den kommenden Monaten auf der B 22 im Gemeindegebiet von Ybbsitz die Brücke über die Kleine Ybbs sowie die Brücke über den Werksbach bei Ederlehen umfassend erneuert werden. Die Vergabe für die Bauarbeiten des Straßenprojekts wurde nun in der Sitzung der NÖ Landesregierung beschlossen.

„Gerade für unsere Pendler, Familien und die regionale Wirtschaft ist eine sichere und starke Verkehrsinfrastruktur unverzichtbar. Mit der umfassenden Sanierung dieser beiden Brücken stärken wir den Standort, wir investieren in die Verkehrssicherheit und sorgen dafür, dass die Bevölkerung auch künftig zuverlässig und sicher unterwegs sein kann“, betont Landbauer.

Die beiden in den Jahren 1980 und 1981 errichteten Bauwerke weisen altersbedingte Schäden auf und werden nun technisch erneuert und an heutige Sicherheits- und Infrastrukturstandards angepasst. So werden im Zuge der Bauarbeiten unter anderem die Abdichtung und der Fahrbahnbelag vollständig erneuert sowie neue Randbalken und Geländer errichtet. Zusätzlich wird der bachabwärts liegende Randbalken verbreitert und als neuer Gehweg mit einer Breite von 1,50 Metern ausgeführt, wodurch auch die Sicherheit für Fußgänger deutlich verbessert wird.

Der Baustart soll, je nach Witterung, nach Ostern erfolgen, die Arbeiten werden unter halbseitiger Sperre der B 22 durchgeführt. „Für das Projekt nehmen wir rund 925.000 Euro in die Hand und sorgen damit für mehr Sicherheit im Alltag, bessere Bedingungen für Pendler und eine verlässliche Infrastruktur für unsere Familien und die Unternehmen“, so Landbauer.

Weitere Informationen beim Büro LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Mag. Isabella Nittner, Öffentlichkeitsarbeit, Telefon +43 676 812 13 755, E-Mail [email protected]