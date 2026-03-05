  • 05.03.2026, 10:32:02
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HERMANN NITSCH. von sonnenaufgang an

22. März – 29. November 2026 im nitsch museum Mistelbach

Wien (OTS) - 

Das nitsch museum eröffnet die Saison 2026 am 21. März 2026 mit der Ausstellung „Hermann Nitsch. von sonnenaufgang an“. Kuratiert von Julia Moebus-Puck, Direktorin der Sammlungen im Wiener Aktionismus Museum, widmet sich die Schau Nitschs Bezügen zum Sakralen und zur christlichen Liturgie und zeichnet seine künstlerische Entwicklung von 1980 bis 2022 nach.

„ich wollte kirchenmaler werden“, sagte Hermann Nitsch. Das Sakrale bildet den Kern seines Orgien Mysterien Theaters. Seit 1957 verstand er religiöse Rituale als sinnliche Verdichtungen existenzieller Erfahrung. Liturgische Farben, Kreuze und Monstranzen sind in seinem Werk keine Zitate, sondern Ausdruck eines radikalen künstlerischen Anspruchs: Leben in all seinen Extremen erfahrbar zu machen.

Malereien, Landschaftsaufnahmen, Videos und Klang verdichten sich zu einem atmosphärischen Erfahrungsraum. Die Natur des Weinviertels wird zum zentralen Resonanzraum. Im 6-Tage-Spiel beginnt jede Phase „von sonnenaufgang an“ – die Natur bestimmt den Rhythmus.

Gezeigt werden selten präsentierte Arbeiten, darunter von Nitsch selbst aufgenommene Landschaftsvideos. Die Ausstellung zeigt das Orgien Mysterien Theater als visionären Versuch, existenzielle Tiefe neu erfahrbar zu machen.

Konzert zur Eröffnung

Am 21. März 2026 präsentieren Amar Priganica und Ina Ebenberger ein eigens komponiertes Klangwerk, das den Ausstellungsraum als „lebendigen“ Resonanzkörper erfahrbar macht. Die Komposition ist während der gesamten Ausstellungsdauer auch in der Ausstellung zu hören.


HERMANN NITSCH. von sonnenaufgang an
22. März – 29. November 2026
ERÖFFNUNG: 21. März 2026, 18 Uhr

Bilder: https://skyunlimited.at/presse/nitsch-museum-mistelbach/hermann-nitsch-von-sonnenaufgang-an/

Öffnungszeiten: Di–So, 10–17 Uhr (an Feiertagen auch montags)

Adresse:
nitsch museum Mistelbach
Waldstraße 44–46, 2130 Mistelbach
www.nitschmuseum.at

Rückfragen & Kontakt

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Elke Weilharter, MAS, MAS
Telefon: +43 699 1644 8000
E-Mail: [email protected]

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