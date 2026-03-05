Immodeal: Raiffeisen Ware verkauft Wiener Toplagen für 93 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Die Raiffeisen Ware Austria AG (RWA), die Dachorganisation der genossenschaftlichen Raiffeisen Lagerhäuser, trennte sich von Liegenschaften im Herzen des ersten Bezirks, die seit Jahrzehnten in ihrem Eigentum waren. Solche Objekte unweit des Stephansdoms wechseln nur äußerst selten und zu entsprechend hohen Preisen den Besitzer. Für 57,5 Millionen Euro ging das Haus Kärntner Straße 16 laut GEWINN an die Holding der Familie Muzicant. Das Gebäude, das in der Monarchie das berühmte Hotel Meissl & Schadn beherbergte und dessen Fassade zur Kärntner Straße hin mit einem auffälligen Mosaik verziert ist, erstreckt sich bis zum Neuen Markt. Prominenter Mieter ist dort ein Restaurant der Gastrodynastie Plachutta.

Außerdem verkaufte RWA etwas über die Hälfte eines aus mehreren historischen Häusern bestehenden Komplexes zwischen Seilergasse und Spiegelgasse, wo unter anderem die Raiffeisen Stadtbank Wien eine Filiale betreibt. Die Anteile gingen für 35,5 Millionen Euro an die VIG (Vienna Insurance Group).

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