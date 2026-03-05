AUVA stellt Weichen für die Zukunft: Weiterentwicklung des Traumazentrums Wien-Brigittenau

Wien (OTS) -

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) setzt den nächsten konsequenten Schritt zur Modernisierung des Traumazentrums Wien am Standort Brigittenau. Der Verwaltungsrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, jene Teile des Bestandsgebäudes abzutragen, die bereits seit Längerem nicht mehr genutzt werden können.

„Wir trennen uns von leerstehenden Flächen, die den operativen Betrieb nicht mehr unterstützen, aber weiterhin hohe Erhaltungs- und Infrastrukturkosten verursachen. Dieser Schritt ist wirtschaftlich vernünftig und macht im wahrsten Sinne des Wortes Platz für die Zukunft unseres Standortes“ , sagt Angela Hodits, Direktorin der AUVA-Landesstelle für Wien, Niederösterreich und das Burgenland.

Fahrplan bis 2028

Die AUVA geht bei der Modernisierung nach einem klaren Stufenplan vor: Auf die bauliche Fertigstellung des Modulbaus bis Mitte 2026 folgt ab Herbst 2026 die stufenweise Inbetriebnahme, bis das Gebäude im 1. Quartal 2027 vollständig hochgefahren ist.

Parallel dazu wird im Verlauf des Jahres 2027 das als Ausbaureserve geplante Erdgeschoß des neuen Modulbaus baulich fertig gestellt und im Anschluss vollständig in Nutzung genommen und das Personalwohnhaus für medizinische sowie betriebliche Zwecke adaptiert.

Erst im Anschluss erfolgt bis Mitte 2028 der geordnete Rückbau der ungenutzten Altbauteile. Mit diesem Vorgehen modernisiert die AUVA den Standort Schritt für Schritt und schafft wertvollen Raum für die künftige Weiterentwicklung des Traumazentrums.

Keine Änderungen für Patient:innen

Am medizinischen Leistungsangebot des Standortes ändert sich durch diesen Beschluss nichts. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten ist und bleibt vollumfänglich sichergestellt.