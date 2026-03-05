  • 05.03.2026, 09:17:04
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ÖAMTC: Staus wegen zweier Demonstrationen am Samstag in Wien

Zeitweise Sperren der Ringstraße am Nachmittag

Wien (OTS) - 

Am Samstag, 7. März, ist laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen ab etwa 14:30 Uhr aufgrund von zwei Demonstrationen mit zeitweisen Sperren der Ringstraße zu rechnen. Dabei handelt es sich um eine “Fahrraddemo anlässlich zum feministischen Tag” und “Hands Off Iran – Anti-Kriegs Demonstration gegen den Angriff auf den Iran.”

Die Fahrraddemo startet um 14:30 Uhr beim Sigmund-Freud-Park und führt unter anderem über die Schottengasse, die Innenstadt, Operngasse, Ringstraße gegen die Fahrtrichtung sowie Landstraße Hauptstraße und endet gegen 16:00 Uhr beim Robert-Hochner-Park. Ab dem Julius-Raab-Platz kann es zu zeitweisen Sperren der Ringstraße kommen

Achtung: Wegen Bauarbeiten sind die Vorderer Zollamtsstraße in Fahrtrichtung zum Heumarkt sowie auch die Hintere Zollamtsstraße in beiden Richtungen gesperrt. Der ÖAMTC empfiehlt während der Demonstration unbedingt großräumig auszuweichen.

Gegen 16:15 Uhr startet die zweite Demo beim Parlament und führt über die Ringstraße, Schottengasse und Währinger Straße und endet gegen 18:00 Uhr in der Boltzmanngasse.

Mit Staus rechnen die ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen auf der Ringstraße, Zweierlinie, rund um Karls- und Schwarzenbergplatz, auf allen Zufahrten zur Ringstraße, Landstraße Hauptstraße, Franz-Josefs-Kai und der Unteren Donaustraße.

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien

Aktuelle Verkehrsinformation in der ÖAMTC-APP www.oeamtc.at/app und auf der ÖAMTC-Homepage: www.oeamtc.at/verkehrsservice

(Schluss)
Schuster/Römer

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Telefon: T +43 (0)1 711 99 21795
E-Mail: [email protected]
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